Škoda vyhlásila svolávačku na střešní box, za jízdy se může otevřít

Celosvětově je svoláváno okolo 400 boxů, v Česku by mělo být 71 kusů.

Svolávací akce automobilek si většina z nás spojuje především se samotnými vozy, v některých případech však výrobci svolávají i oficiálně nabízené příslušenství. Například automobilka Škoda tak nyní svolává střešní boxy.

U těchto boxů totiž může kvůli nedostatečné robustnosti dojít k poškození uzamykatelných prvků víka střešního boxu, což by mohlo vést až k jeho otevření za jízdy. Z boxu by tak mohla vypadnout i část zavazadel, což by mohlo ohrozit ostatní účastníky provozu.

Jde o střešní boxy „Skoda Roof Box“ ve stříbrné a černé barvě o objemu 400 litrů, které byly vyrobeny v období od 1. června 2021 do 31. ledna 2022 a nesou označení 000 071 175 C (ve stříbrné barvě) a 000 071 175 D (v černé barvě), jak upozornil web Svolávačky.cz.

Nejsnazším způsobem identifikace problémových boxů je však logo „PAJR“ na plastových krytech zámků, jak upozornila přímo automobilka Škoda. Příklady značení problémových boxů naleznete v galerii.

„Prosíme zákazníky, aby oslovili svého dealera Škoda, který se s nimi dohodne na dalším postupu. Zákazníkům se za případné nepříjemnosti omlouváme,“ uvedl pro Svolávačky.cz Pavel Jína, tiskový mluvčí automobilky.