Suzuki Jimny v Evropě opravdu končí, důvod nepřekvapí

Původně to byly jen spekulace, nyní se však zdá, že už o konci Suzuki Jimny na evropských trzích není pochyb.

Podle informací britského webu AutoExpress totiž automobilka Suzuki oficiálně potvrdila, že populární offroad Suzuki Jimny koncem roku zmizí z evropských trhů. Důvodem by měly být přísnější emisní limity na evropských trzích, kvůli kterým automobilka v příštích měsících zastaví dodávky na britský trh.

V Česku už si vůz dokonce nějakou chvíli ani neobjednáte. Jak nám potvrdilo české zastoupení automobilky, poptávka po novém Jimny dalece předčila veškerá očekávání, což vyústilo v dlouhé čekací lhůty a zastavení příjmu dalších objednávek. A vzhledem k velmi omezeným dodávkám pro český trh není jisté, zda se vůbec dostane na všechny.

Jak jsme se ostatně dozvěděli již v lednu, pro rok 2020 očekávalo české zastoupení jen velmi omezené dodávky, což se nemělo změnit ani v roce 2021. Výrobní kapacity zkrátka nestačily a automobilka potřebovala uspokojit extrémní poptávku na celé řadě dalších trhů, kde nemusela tolik řešit emise.

Poctivá atmosférická patnáctistovka pod kapotou Jimny totiž jako jediná motorizace Suzuki nenabízí žádnou formu elektrifikace. Dvanáctistovky pod kapotou modelů Swift/Ignis doplňuje 12V mild-hybrid, větší modely Vitara/S-Cross dostaly 48V mild-hybrid a nové Suzuki Across je rovnou plug-in hybrid.

Jednoduchý motor pod kapotou Jimny tak v kombinaci s pětistupňovým manuálem vypouští cca 154 g CO 2 /km, zatímco s čtyřstupňovým automatem až 170 g CO 2 na kilometr. Při jeho nízké hmotnosti 1.135 kilogramů se tak Jimny pohybuje daleko za novým evropským limitem 95 g CO 2 /km.

Není všem dnům konec

Jimny tedy pro teď z evropských trhů mizí, my však stále doufáme, že ještě není všem dnům konec. Podle některých zákulisních spekulací by se totiž roztomilý offroad mohl vrátit jako lehký užitkový vůz kategorie N1, na který by se tak přísné emisní limity nevztahovaly.