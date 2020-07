Suzuki představuje plug-in hybridní SUV Across, do Česka dorazí příští rok

Evropské zastoupení automobilky Suzuki rozšíří svou paletu modelů o nové SUV střední třídy Across, které jako první evropský model značky nabídne plug-in hybridní pohon a elektrický systém pohonu všech kol.

Novinka je prvním evropským modelem Suzuki, který vznikl díky spolupráci s automobilkou Toyota. Ostatně již na první pohled můžeme vidět výraznou podobnost s plug-in hybridní Toyotou RAV4, se kterou sdílí nové Suzuki Across nejen technický základ, ale i některé designové charakteristiky.

Suzuki se ovšem může pochlubit kompletně přepracovanou přídí s odlišnými nárazníky, větší šestiúhelníkovou maskou chladiče a mimořádně útlými LED světlomety. Boční pohled ovšem odhaluje podobně tvarované blatníky, ukrývající 19“ leštěná kola, stejné prahy i charakteristické prolisy. I v zadní části jsou pak změny pouze minimální.

Vysoká míra podobnosti je patrná rovněž v interiéru, což ovšem v případě Suzuki není na škodu. Interiér totiž nabídne měkčené plasty na palubní desce i ve výplni dveří, které vozu dodají na komfortu a luxusu. Od Toyoty převzatý multimediální systém pak slibuje konektivitu Apple Car Play, Android Auto i Mirror Link.

Z technologické výbavy se pak sluší zmínit širokou škálu asistenčních systémů, často známých již z modelu Vitara. Neměl by tedy chybět systém pro sledování mrtvých úhlů, systém hlídající jízdu v pruzích nebo adaptivní tempomat využívající radar i kameru. Jako první model Suzuki v Evropě navíc Across nabídne i automatický systém přivolání pomoci eCall.

Prostornou kabinu doplňuje zavazadelník o základním objemu 490 litrů. Jak tedy Suzuki uvádí v tiskové zprávě, použití plug-in hybridního ústrojí s velkou baterií a palubní nabíječkou by nijak nemělo omezit využití modelu Across jako velkého rodinného vozu.

Zmíněná baterie hybridního systému by měla nabídnout kapacitu 18,1 kWh (50,9 Ah), což by mělo stačit pro zdolání až 75 kilometrů na jedno nabití. Emise CO 2 se přitom podle metodiky WLTP pohybují jen okolo 22 g/km, což z modelu Across dělá nejčistší vůz Suzuki na evropském trhu.

Baterie napájí elektromotor o výkonu 134 kW s maximálním točivým momentem až 270 N.m, kterému sekunduje mimořádně účinný zážehový 2.5 litrový atmosférický motor o výkonu 136 kW a 227 N.m točivého momentu. Obě pohonné jednotky ovšem pohání pouze přední kola, zatímco o pohon zadních se stará elektromotor o výkonu 40 kW a 121 N.m točivého momentu.

Hybridní pohonná soustava může fungovat v celkem čtyřech jízdních režimech. Kromě čistě elektrického (EV) je k dispozici i hybridní (HV) a Auto EV/HV, který automaticky spíná spalovací motor při požadavku na vyšší výkon. Poslední režim pak pracuje s neustále běžícím spalovacím motorem, který dobíjí baterii. To se hodí například v situacích, kdy ji není možné dobít z externího zdroje.

Suzuki Across je také prvním modelem značky, který nabízí čistě elektrický pohon všech kol E-Four. Elektromotor pohánějící zadní kola přitom umožňuje plynulé rozdělování točivého momentu mezi nápravami v poměru od 100:0 až po 20:80., díky čemuž by měl Across zaručit dostatek trakce za všech okolností.

S lepší ovladatelností navíc pomáhá elektronický systém AWD Integrated Management (AIM), který reguluje zapojení obou trakčních elektromotorů, spalovacího motoru, upravuje reakce na plynový pedál, chování převodovky i účinek elektrického posilovače v terénu. Navíc je schopen i přibrzďovat jednotlivá kola.

Tato funkce se pak hodní především při jízdě v náročnějším terénu, pro kterou je určen jízdní režim Trail. Díky přibrzďování jednotlivých kol totiž systém simuluje uzávěrky diferenciálů, a to zcela automaticky a plynule.

Nové SUV střední třídy Suzuki Across by mělo na český trh dorazit začátkem příštího roku a rovnou se zabydlí na pozici vrcholného modelu. Pod sebou tak nechá stylové SUV Vitara, rodinný crossover S-Cross i ultra kompaktní SUV Ignis. Všechny vozy lze přitom získat s pohonem všech kol.