Spekuluje se o konci Suzuki Jimny v Evropě: Bude, ale v omezeném počtu, říká značka  

Jak už asi víte, roztomilý a schopný malý offroad Suzuki Jimny je vůz, který se jen těžko shání. Objednat si jej sice můžete, čekací lhůty jsou ale zpravidla delší než rok. Dealeři rovněž hlásí, že skladové zásoby jsou rozebrané a minimálně v příštích týdnech a měsících se na tom nejspíš nic nezmění.

Indická mutace známého Autocaru teď ale přišla s další informací, která evropské zájemce o jimníka příliš nepotěší. Zdroj blízký automobilce totiž médiím prozradil, že nový Jimny by brzy mohl zmizet z evropského trhu, protože nejde na ruku stále se zpřísňujícím požadavkům EU na emisní limity. Ty další začnou platit v roce 2021, což je také termín, který je spojován s koncem modelu Jimny na tomto kontinentu. Neoficiální zprávy dokonce hovoří o tom, že vybraní dealeři již dostali pokyn, aby na vůz nepřijímali žádné další objednávky.

V souvislosti s budoucností automobilismu se hovoří hlavně o přísném limitu 95 gramů CO2 na kilometr, který jednotlivým výrobcům stanovila Evropská unie. Za každý gram navíc pak musí značky zaplatit hodně tučné pokuty. Suzuki se na to řádně připravilo a průběžně elektrifikuje své modelové portfolio. Modely Ignis a Swift už jsou mild hybridy s 12V palubní sítí, Vitara a S-Cross se co nevidět dočkají 48V techniky.

Jimny je ale docela jiná písnička a jeho elektrifikace se neplánuje. Není tedy divu, že s poctivou atmosférickou patnáctistovkou automobilce jednoduše „kazí“ průměr. Tabulkové měření jimníkovi přisuzuje 154 g CO 2 /km s pětistupňovou manuální převodovkou, případně 170 g CO 2 na kilometr se čtyřstupňovým manuálem. Jedno řešení by tu přeci jen bylo. Suzuki by z modelu Jimny mohlo udělat lehké užitkové vozidlo kategorie N1, na která se přísné limity nevztahují.

České zastoupení značky Suzuki už si cvrkotu kolem modelu Jimny všimlo a vydalo oficiální prohlášení: „Model Jimny zůstává na českém trhu i nadále v nabídce. Celosvětový enormní zájem ovšem způsobil, že poptávka výrazně převyšuje možnosti výrobního závodu. S nedostatkem vozů se nepotýká pouze Česká republika, čekací doby delší než jeden rok jsou dokonce i v mateřské zemi,“ vysvětlují zástupci značky.

„Nižší alokaci vozů Jimny do Evropské unie navíc způsobuje fakt, že model vzhledem ke svému zaměření negativně ovlivňuje průměr CO2 automobilky. Pro rok 2020 lze tedy očekávat velmi omezené dodávky do ČR a situace se s velkou pravděpodobností výrazně nezlepší ani v roce následujícím,“ dodává Suzuki.

My jen doufáme, že Jimny z evropského trhu nezmizí. Je to totiž auto, která dokáže opravdu pobavit a nemusíte kvůli němu prodávat střechu nad hlavou.