Švédská rallye po 1. etapě: Vede Breen těsně stíhaný Tänakem

První den bylo na programu sedm rychlostních zkoušek. Dopoledne se odjely tři, odpoledne si posádky jejich průjezdy zopakovaly. Program pátku ukončila superezeta. Stejná, kterou soutěž začala. Celkem tak bylo na programu 106,76 měřených kilometrů. Nejrychlejší byl průjezd RZ3, kde vítězný Kalle Rovanperä dosáhl na 14,23 kilometrech průměru 131,9 km//h!

Tänak nemohl zrychlit

Soutěž začala, jak předepisují nová pravidla, čtvrteční supererzetou na které byl nejrychlejší obhájce loňského prvenství ze Švédska Kalle Rovanperä. Úřadující světový šampion však první místo v průběžném pořadí neudržel. Na druhé zkoušce, která otevírala páteční program, ležel čerstvý sníh, a tak Rovanperä čistil soupeřům trať. To se projevilo na dosaženém čase, který byl o 12,5 sekundy za irským pilotem Craigem Breenem (Hyundai). Smolařem se stal aktuální mistr světa WRC2 Fin Emil Lindholm (Škoda), který zůstal viset v bariéře, kde nechal dvě minuty.

Video se připravuje ...

Na první místo se dostal po RZ2 Estonec Ott Tänak a udržel se tam do konce dopolední sekce, ale dobrou náladou zjevně neoplýval. „Jedeme úplně na limitu. Měli bychom jet rychleji, ale na rozdíl od soupeřů už nevím, kde brát výkon,“ řekl do novinářských mikrofonů. Na jeho slova došlo na začátku druhého průjezdu rychlostních zkoušek. Breen si zopakoval nejrychlejší čas na 10,76 kilometru dlouhém úseku (RZ4) a posunul se do čela průběžné klasifikace. Svoji pozici potvrdil hned na další erzetě dalším nejrychlejším časem. „Předchozí průjezd jsem si užíval více, ale přesto je to pořád neuvěřitelná zábava,“ odpovídal s rozzářeným obličejem.

Bude v sobotu stíhačka?

Tänak však na předposlední zkoušce dne zariskoval a poprvé ve Švédsku vyhrál zkoušku. Byla to jeho první vítězná erzeta po návratu k modrému oválu. Svůj časový odstup stáhl z 10,5 na 6,4 sekundy. „Tady nejde moc útočit bez toho, abyste neodrovnali pneumatiky,“ řekl v cíli RZ7. Jeho největší soupeř Breen zvolil jinou taktiku. „Snažil jsem se s pneumatikami zacházet, jak nejlépe to šlo. Ve druhé polovině zkoušky bylo auto hodně neotáčivé, ale byla to relativně čistá jízda,“ uvedl irský pilot.

Poslední erzeta byla napínavá. Nejrychlejší čas dosáhl sice Rovanperä, ale větší pozornost na sebe poutaly časy Tänaka a Breena, který se na trať vydal o devět minut později. Breen sice ztratil dalších 3,9 sekundy, ale ještě mu zbývá 2,6 sekundy k dobru. „Určitě jeden z mých nejsilnějších dnů. Loni jsem byl obvykle hlavou dolů nebo jsem někde uvízl v živém plotu. Takže je to skvělá hudba pro mé uši, být ve vedení,“ prohlásil Breen. A Tänak dodal: „Pokud jde o výsledek, můžeme být rozhodně docela spokojeni. Je to mnohem víc, než jsme očekávali. Ovšem věci se mají tak, že bychom mohli být v každém případě mnohem lepší.“

Na třetím místě je Fin Esapekka Lappi, který se na tuto příčku dostal hned v pátek ráno a udržel ji během celého dne. „Nakonec to nebylo tak špatné, ale cítím, že nás čeká mnohem víc, pokud se dokážeme přiblížit k dokonalosti. Přes noc musíme něco vymyslet. Myslím, že bychom neměli mít ovšem přehnané ambice, ale určitě něco v sobotu zkusíme,“ prohlásil zjevně dobře naladěný Lappi.

Nejlepším jezdcem tovární stáje Toyota je Velšan Elfyn Evans, který je zatím na čtvrtém místě a na první příčku ztrácí 26,5 sekundy. V průběhu pátku bylo jeho nejlepším dílčím výsledkem druhé místo na šesté erzetě. „Neměl jsem úplně nejlepší den. Odpoledne to bylo lepší, ale nešel jsem za každou cenu do rizika. V sobotu bych se chtěl více posunout,“ řekl Evans. 0 4,6 sekundy za ním Rovanperä, který sice vyhrál kromě čtvrteční ještě další dvě erzety. Měl však problémy s přilnavostí na RZ5, kde ztratil 21,3 sekundy. „Nebylo to lehké. Někde bylo moc sněhu, ale při druhých průjezdech byla stopa dost vytahaná a jezdilo se trochu i po šotolině,“ prohlásil Rovanperä.

Když jde auto přes střechu

Japonec Takamoto Katsuta startoval jako jeden z trojice pilotů, kteří mohli bodovat pro značku Toyota. Vyhrál čtvrtou rychlostní zkoušku a po ní byl v průběžném pořadí pátý se ztrátou pouhých 7,1 sekundy na lídra soutěže. V pátém měřeném úseku však jeho yaris trefil pravým zadkem sněhovou bariéru. Vůz se vzápětí nasměroval do bariéry předkem a několikrát se bokem přetočil. Japonec dokončil erzetu s mankem čtyřiceti sekund a bez zadního přítlačného křídla. Chtěl pokračovat dál, ale ještě před sedmou erzetou musel zastavit, protože z poškozeného chladiče unikala voda. Jeden z diváků mu dokonce donesli kanystr H2O. Nakonec to nepomohlo a Katsuta může zítra pokračovat, ale s výraznou časovou ztrátou.

„Už před zatáčkou byla spousta sněhu a několik hlubokých vyjetých kolejí,“ řekl Katsuta serveru DirtFish a dodal: „Snažil jsem se brzdit, ale auto nezastavilo právě kvůli těm kolejím. Zjevně jsem byl rychlejší, než bylo v daném místě správné.“ Katsuta poté vysvětlil, proč musel odstoupit. „Auto jsme provizorně opravili, ale na přejezdu k sedmé zkoušce některé karbonové díly poškodily chladič. Následně také nějaké části motoru. Doufám, zítra budeme pokračovat,“ uvedl Katsuta.

Smůlu měl také jediný český zástupce Filip Kohn, který s navigátorem Tomášem Střeskou s vozem Ford Fiesta Rally3 debutovali ve světovém šampionátu. Ve třetí rychlostní zkoušce však šli s vozem přes střechu a ztratili páté dveře. V soutěži by měli dále pokračovat.

V sobotu se pojedou opět tři rychlostní zkoušky, které se jedou dvakrát. Jedná se o nejseverněji položenou etapu soutěže, kde je na programu také nejdelší erzeta soutěže měřící 28,25 kilometru.

Švédská rallye (po 8 z 18 RZ):

1. Breen, Fulton (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 57:05,5; 2. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) +2,6; 3. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +11,2; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +26,5; 5. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +31,1; 6. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +36,8; 7. Loubet, Gilsoul (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) +1:16,6; 8. Solberg. Edmondon (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +2:56,8 (1. v kategorii WRC2); 9. 9. Pajari, Mälkönen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +3:09,8; 10. Huttunen, Linnaketo (Fin./Škoda Fabia R5) +3:31,9; 11. Veiby, Eriksen (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) +3:33,8; 12. Grjazin, Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +3:42,3; 13 Joona, Shemelkka (Fin./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:01,2; 14. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Hyundai i20N Rally2) +4:02,3; 15. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., Arg./Hyundai i20 N Rally2) +4:24,6; 16. M. Bulacia, Vallejo (Bol., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +4:27,9; 17. B. Bulacia, Jiménez (Bol., Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:32,4; 18. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +4:54,3; 19. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +5:00,3; 20. Bertelli, Scattolin (It./Toyota GR Yaris Rally1) +5:09,7.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Švédské rallye

Sobota 11. února – 8.05 RZ9 (12,54 km), 8.56 RZ10 (28,25 km), 10.41 RZ11 (17,28 km), 14.05 RZ12 (12,54 km), 14.56 RZ13 (28,25 km), 16.41 RZ14 (17,28 km), 18.05 RZ15 (10,08 km). Etapa celkem 126,22 km.

Neděle – 12. února – 7.05 RZ16 (26,48 km), 10.05 RZ17 (26,48 km), 12.18 RZ18 (10,08 km). Etapa celkem 63,04 km.