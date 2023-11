Tatra kolem sebe moc řečí nenadělá. Přitom letos ukázala dvě důležité novinky!

Nestává se často, že automobilka uvádí kompletně nový produkt. Pokud ano, potom je to velká sláva. A i když se inovační krok v posledních letech z tohoto pohledu zkracuje, světové premiéry vozidel jsou svátkem. Kopřivnická Tatra slavila letos dokonce dvě!



Ano, možná, že nám to tak trochu uniklo. Snad je to tím, že kopřivničtí moc řečí kolem své práce nenadělají. V každém případě si ale za ni zaslouží, abychom smekli klobouk, byť ten symbolický.

Téměř dvě a půl desetiletí Tatra vyrábí „pouze“ těžká nákladní vozidla. Shodou okolností je tomu právě letos čtyřicet let od počátku sériové výroby trambusového nákladního vozu T 815. S jistotou lze říci, že právě toto vozidlo se stalo základem současného úspěchu náklaďáků z Kopřivnice. Pokud by nebylo osm set patnáctky, nemohli bychom dnes na silnicích a mimo ně vidět jezdit ani nejmodernější vozy řad Tatra Phoenix Euro6 či Tatra Force.

Zatímco modely prvně jmenované řady využívají konstrukční a obchodní synergie Tatry a vybraných světově proslulých výrobců a dodavatelů, druhá řada vozidel je opravdu čistým tatrováckým produktem. Od podvozku a kabiny počínaje a kompletním hnacím traktem konče. Abych dostál 100procentně pravdě, musím říci, že v případě zákaznického požadavku mohou být i vozy Tatra Force vybaveny částí hnacího traktu zahraniční provenience – motorem a hlavní převodovkou. Abychom správně ocenili význam modelové řady Tatra Force, je třeba se podívat na její původní určení. Nahlédnout k jejím konstrukčním kořenům.

Speciální zákaznický projekt

Právě před dvaceti léty, na podzim roku 2003, začala Tatra otevírat druhou americkou kapitolu ve své historii. Společnost Terex Corporation z USA během tří následujících let dokázala v automobilce ořezat „tlusté maso“ místy až na kost, což bylo důležité, aby firma přežila. Navíc Američané vnesli do obchodní strategie automobilky ze střední Evropy několik nových prvků. Jedním z těch nejdůležitějších byla schopnost účastnit se zahraničních tendrů proti globální konkurenci. Výsledkem byla - pro někoho možná epizodní - účast a práce na speciálním zákaznickém projektu LVSR (Logitic Vehicle Systém Replacement) pro USMC (námořní pěchota USA).

Z téměř vyhraného tendru nakonec Tatra v rámci další změny majitelů odstoupila. Podstatným výsledkem však bylo následné rozhodnutí o vývoji zcela nové řady speciálních vysoce mobilních vozidel Tatra s možností letecké přepravy standardními prostředky NATO – tedy s nízkou kabinou. Vznikl tak unifikovaný vojenský speciál s typovým označením T 815-7, od roku 2016 označený Force.

První generace vozidel této řady vstoupila na trh v roce 2007. Po modernizaci podvozku v roce 2012 se o čtyři roky později, 2016, představila druhá generace s rekonstruovanou kabinou. Během několika málo let si původní vojenská vozidla našla cestu do civilní sféry. Asi nejznámějšími jsou vozy Force ve službách HZS ČR či speciály pro důlní a naftařský průmysl.

První radost roku 2023

Třetí generace vozidel Tatra Force byla představena v první světové premiéře v rámci letošního mezinárodního veletrhu Pyros 2023 na výstavišti v Brně. Na první pohled mají vozidla Force třetí generace zcela novou kabinu. Její tvary včetně interiéru navrhl designér Lukáš Taneček. Je to poprvé, co Tatra ve své historii zadala externímu specialistovi práci takového komplexního rozsahu. Kabina se může pochlubit bezkonkurenční nízkou výškou, nízkým nástupem a snadnou modifikací díky jednoduché výrobě. Vysoce odolný prostorový rám zajišťuje nad rámec legislativních norem prostor k přežití posádky při případné nehodě.

Kabina má ve všech svých variantách integrovaný systém ROPS. U dvoudveřové verze lze integrovat do její střechy také systém FOPS. Je nejbezpečnější kabinou svého typu na automobilovém trhu. Konstrukční změny, které posunují třetí generace vozidel na úroveň zcela nového produktu, však nalezneme především schované „uvnitř“.

Elektronická a elektrická architektura vozu splňuje nároky Cyber Security a GSR. Elektronická přístrojová deska kombinuje klasické spínače a ovládání přes displej a nabízí též ovládání funkcí displeje pomocí otočného selektoru s funkcí touchpadu. Systém ovládání funkcí umožňuje velmi bezpečnou a efektivní jízdu terénem. Interiér kabiny je unifikovaný pro všechna její provedení. Povrchové a krycí díly mají nové provedení. Nová čtyřdveřová „posádková“ varianta nabízí plnohodnotný prostor pro zadní řadu sedadel dle EN 1846-2 v základní variantě pro osádku 1+5, na přání uspořádanou pro posádku 1+7.

Druhá radost roku 2023

V rámci megatrendů automobilového průmyslu směřujících k postupnému zániku tzv. uhlíkové stopy a bezemisnímu provozu se Tatra rozhodla využít modelovou řadu Force jako základní pro vývoj alternativních pohonů. Vozidla Tatra Force e-Drive jsou připravena pomoci jak vlastní automobilce, tak především zákazníkům split všechny dané cíle v rámci projektu Green Deal.

U příležitosti říjnové konference H2 Fórum v Ostravě společnost Tatra Trucks představila široké veřejnosti v druhé letošní světové premiéře vozidla Tatra Force e-Drive s pohonem vodíkovými palivovými články. Pro vozidla Tatra se se z hlediska jejich primárního určení jeví jako výhodná varianta FCEV (vodíkový palivový článek). Jde o elektrický pohon s tím, že palivový článek vyrábí potřebnou elektrickou energii z vodíku přímo na palubě vozu. Kromě trakčního elektromotoru Danfoss, trakčních baterií a palivových článků Ballard (2 x 100 kW), jsou na vozidle tlakové nádrže na vodík v plynném stavu (6 x 5 kg) umístěné po obou stranách rozvoru vozidla.

Kromě všeho jiného je výhodou tohoto systému především velmi krátká doba plnění vodíkových nádrží. Celá procedura, dle technické konfigurace plnicí stanice, trvá zhruba 15 minut. Nicméně všechny výhody vodíkového pohonu vozidel vyniknout teprve tehdy až bude k dispozici efektivní vodíková infrastruktura, která je do jisté míry věcí politickou, svým významem a mírou investic přesahující hranice jednotlivých krajin.

Neustálý vývoj

Základní filozofií vývoje a stavby vodíkové Tatry je 100procentní zachování Tatra-Mobility, tedy podvozku tatrovácké koncepce až do integrované přídavné/sestupné převodovky. Běžně dostupný elektromotor je spojen s hlavní převodovkou a přes přídavnou/sestupnou převodovku pohání kola vozidla. Výhodou vedle již zmíněného zachování tatrováckého podvozku je umístění trakčního elektromotoru v chráněné zóně nad páteřovou rourou, bez vlivu na tuhost celé podvozkové struktury, možnost kombinace s vícestupňovou převodovkou. Trakční baterie s celkovou kapacitou 171 kWh využívají technologii Li NMC (lithium-nikl-mangan-kobalt oxid) disponují možností nabíjení z externího zdroje (Plug-in).

Dvě světové premiéry vozidel jedné značky v jednom roce, to se opravdu hned tak nevidí. Přesto je to nejen možné, ale zcela reálné. A nás může těšit, že je to právě česká značka Tatra, která něčeho takového v letošním roce dokázala. Protože vývoj a výzkum v Kopřivnici pracuje na plné obrátky, myslím, že nebudeme čekat nijak extrémně dlouho na další novinky.

Autor: Milan Olšanský