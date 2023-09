Tatra zkouší prototyp bez řidiče, autonomní vozy mají pomoci záchranářům i v průmyslu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Kopřivnická společnost Tatra Trucks se sice dlouhodobě drží tradičního receptu na podvozek s centrální nosnou rourou, technologickým inovacím se ale rozhodně nebrání. Již v minulosti se pochlubila vývojem alternativních pohonů pro své nákladní vozy, dnes ovšem oznámila i vývoj a testování systému automatizovaného řízení.

Po zkušebním polygonu se totiž prohání unikátní automobil Tatra Force, v jehož kabině nesedí řidič. Vůz, který je prototypem vozidla s automatizovaným řízením, je totiž na dálku ovládán operátorem pomocí dálkového ovládání. Jde tak o první ze tří fází projektu, jehož cílem je postavit nákladní vůz s automatizovaným řízením na 3. úrovně, který bude schopen autonomní jízdy.

První fáze zahrnuje integraci senzoriky do vozidla a zprovoznění asistenta odbočení a asistenta pasivní změny pruhu. Ve druhé fázi bude vozidlo opatřeno Lidarem pro detekci překážek. Ve třetí fázi už bude senzorika pomocí softwarového a hardwarového rozhraní vozidlo sama řídit, ovládat rychlost a také chod motoru, funkce převodovky, brzdového systému, atd.

Díky tomu bude možné zprovoznit další pokročilé asistenční systémy ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), jako je adaptivní tempomat, asistenty nouzového brzdění či změny pruhů a další.

Prototyp je vyvíjen i pro použití v náročném prostředí, které je pro provoz automobilů Tatra typické. Uplatnění by pak nová vozidla vybavená těmito systémy mohla najít jak v průmyslu, tak u záchranářských či hasičských sborů. Vyloučit ale nelze ani využití u ozbrojených složek.

„Snažíme se vyvinout vůz připravený i do nejtěžších provozních podmínek, kde se tatry běžně pohybují, musí mít tedy například senzory s vyšší odolností nebo disponovat systémem kybernetické bezpečnosti. Právě ohled na provoz v náročných terénech nebo u uživatelů s vysokými nároky je hlavním přínosem řešení kopřivnické Tatry oproti jiným systémům automatizovaného řízení vozidel,“ uvedl Radomír Smolka, ředitel výzkumu a vývoje automobilky.

„Například záchranářské a hasičské sbory ve stále větší míře poptávají vozidla s automatizovaným řízením či dálkovým ovládáním, která by mohla být bez osádky vysílána do nebezpečných zón. Takový vůz Tatra, jenž může být opatřen i pancéřovanou kabinou chránící systém automatizovaného řízení, by mohl doprovázet i bezpilotní létající prostředek, který by napomáhal orientaci v nebezpečných a rizikových oblastech. Další uplatnění by vozy Tatra s automatizovaným řízením mohly najít v uzavřených průmyslových a těžebních areálech,“ vysvětlil Smolka.

Vedle kopřivnické automobilky se na vývoji prototypu podílí tým Mobility Lab Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) a společnost Valeo. Mobility Lab má na starosti vývoj rozhraní celého systému, jenž umožní autonomní pohyb vozu, zatímco společnost Valeo je zodpovědná za integraci senzorických prvků, jako jsou ultrazvukové, radarové, laserové či kamerové senzorické systémy a také za následné zpracování řídicích algoritmů.

Vývoj speciálního automobilu běží od roku 2021 a o jeho pohon se stará pohonná jednotka Cummins L9 o výkonu 291 kW spojená s převodovkou Allison 4500P s retardérem. Vůz by měl být využíván jako technologický demonstrátor a měl by přispět k rozvoji trhu v oblasti pokročilých asistenčních systémů pro řidiče (ADAS) a systémů automatizovaného řízení (AD) vyvíjených a vyráběných v Česku.