Teď už si na design nového BMW M2 nikdo stěžovat nebude: Takhle by vypadalo s maskou z modelu XM

Je tomu téměř celý jeden měsíc, kdy proběhla dlouho očekávaná premiéra ostrého kupé z Mnichova, BMW M2. S trochou nadsázky se dá říci, že zejména tábor nespokojených se již pomalu ale jistě smiřuje se vzhledem nové generace nejsilnější verze dvojkové řady.

Osobně se přiznám, že mě uniklé fotky před premiérou trochu znervózňovaly. Narážím zejména na čtvercové výstupy, které vypadaly jako levný tuning.

Jakmile byla M2 představena, tak nějak to všechno do sebe zapadlo a ve finální podobě se mi vcelku líbí. A to včetně M Performance dílů. Hlavní koneckonců je, že nabídne manuál a šestiválec pod kapotou bez jakékoliv elektrické podpory. Ano, některé věci bych po stránce designu možná trochu pozměnil, ale jako celku si tohoto modelu ve světě plného omezení a restrikcí nesmírně vážím.

A taky ještě jedna věc. Mohlo být hůř. O hodně hůř! Dokážete si představit, že by nové BMW M2 dostalo přední masku z plug-in hybridního SUV s označením XM? Designér Theottle si s touto myšlenkou pohrál a mimo přední masky předělal také zadní část vozu, kde z modelu XM převzal difuzor a šestihranné koncovky výfuku.

Třeba se někomu i taková M2 zalíbí, proč ne… To je ale na tom to krásné. Nikdy se nezavděčíte všem. V Mnichově to samozřejmě ví a svým v poslední době mnohdy až kontroverzním designem si získávají mnoho pozornosti, o které se může mnohým konkurentům jenom zdát.