Tento Mercedes najezdil s jedním motorem přes 1,5 milionu kilometrů. Většinu jako taxi v Albánii

Jedním z nich může být také třída E generace W124, jež se vyráběla v letech 1984 až 1997. Dokládá to i jeden exemplář z Albánie, který od roku 1993 najezdil už více než 1,5 milionu kilometrů. A s jedním, tím původním, motorem - vznětovým dvoulitrovým čtyřválcem o výkonu 55 kW.

Vůz se objevil v reportáži Deutsche Welle, německé veřejnoprávní rozhlasové a televizní společnosti, určené pro vysílání do zahraničí. V době natáčení měl sedan za sebou 1.584.589 kilometrů a zajímavé také je, že zhruba milion nakroutil jako taxík v Drači (Durrës), druhém největším městě Albánie.

Do balkánské země Mercedes dorazil asi před 15 lety a celou tu dobu s ním jezdí chlapík jménem Luan Nina.

Nina tvrdí, že naftový motor musel dosud opravovat jen jednou, a to kvůli těsnění hlavy válců. Jinak vůz pořád slouží. A majitel, přestože je mu už 70 let, neplánuje, že by se na tom mělo něco měnit, s "éčkovým" taxíkem chce jezdit, dokud to půjde.

V reportáži pak zazní také interesantní informace o takřka neuvěřitelné oblibě automobilů značky Mercedes-Benz mezi Albánci. Každý třetí vůz registrovaný v Albánii je právě Mercedes, aktuálně jich na tamních silnicích jezdí asi 212 tisíc. A většina z nich je starší než 10 let.