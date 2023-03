Tesla nový levný elektromobil neukázala, dala si však velký závazek

Ředitel firmy Elon Musk však neprozradil, kdy představí tolik očekávaný dostupný elektromobil. Akcie společnosti proto po skončení setkání s investory klesaly.

Na setkání, které trvalo tři a půl hodiny, se představila více než desítka vedoucích pracovníků automobilky, včetně nového šéfa globální výroby Toma Zhua, a mluvili o všem možném, od plánu na udržitelnou energii až po inovace v řízení operací od výroby až po servis. Neposkytli však žádné podrobnosti o uvedení vozů nové generace na trhy. Očekávalo se, že Musk představí plán na výrobu cenově dostupnějšího elektromobilu, který by rozšířil atraktivitu značky a posílil konkurenceschopnost.

Finanční ředitel Zach Kirkhorn odhadl, že Tesla musí investovat šestkrát více než doposud, aby dosáhla svého dlouhodobého cíle, a to zvýšit do roku 2030 výrobu na 20 milionů vozů ročně. To je desetinásobný růst proti současné kapacitě. Celkové náklady na tento cíl by mohly činit 175 miliard USD (3,8 bilionu Kč).

Dalším investičním krokem bude nová továrna v severním Mexiku. Kromě USA má Tesla závody také v Německu a Číně.

Musk se ale nevyjádřil k plánům na modernizaci sedanu Model Y v příštím roce, nazvanou Projekt Juniper, ani k modernizované verzi sedanu Model 3, tedy projektu s kódovým označením Highland. Šéf designu Franz von Holzhausen uvedl, že letos přijde na řadu pickup Cybertruck.

Důležité pro dosažení ročního výrobního cíle je pro Teslu získání masového trhu. Plánovaný cíl prodeje Tesly je vyšší než celková produkce dvou současných největších výrobců automobilů, německého Volkswagenu a japonské Toyoty.

Podle Muska je důležité pro zvýšení prodeje vozů Tesla snížení konečných cen. Dodal, že slevy, které Tesla letos nabídla, podpořily poptávku. Musk dále uvedl, že Tesla by mohla potřebovat deset modelů, což by při plánované cílové výrobě znamenalo, že ročně od každého modelu prodá dva miliony kusů. Pro srovnání Toyota prodá ročně po celém světě něco přes jeden milion modelů Corolla.

Tesla je nejhodnotnějším výrobcem automobilů. Akcie firmy však divoce kolísají. Ze svého maxima z listopadu 2021 se snížily zhruba o polovinu, v letošním roce však již stouply o více než 60 procent.

Hlavní inženýr automobilky Lars Moravy uvedl, že vozy nové generace by se měly vyrábět za poloviční náklady než současný Model 3 nebo Model Y. Jeden z vysoce postavených investorů Tesly Ross Gerber odhadl, že by nový elektromobil mohl stát 25.000 až 30.000 USD (549.000 až 659.000 Kč).

Tesla ale také bude muset zlepšit technologii výroby baterií, kterou Musk označil za zásadní omezující faktor při přechodu k cenově dostupnějším automobilům. Tesla se potýká s problémy při rozšiřování výroby pokročilých baterií, tzv. 4680. Vedení uvedlo, že je pravděpodobné, že se podaří zahájit sériovou výrobu ještě letos, napsala agentura Reuters.