Tesla plánuje novou továrnu. Místo a další informace oznámí příští týden

Výrobce elektromobilů Tesla dokončuje plány na výstavbu montážního závodu na severovýchodě Mexika. Automobilka by mohla oficiálně oznámit své plány již příští týden, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje.

Nový závod se má nacházet ve městě Santa Catarina ve státě Nuevo León. Zatím ale není jasné, jaké modely se zde budou vyrábět, ani kdy bude výroba zahájena. Podrobnosti by mohly být známé v příštích dnech.

Informované zdroje agentuře Reuters v říjnu řekly, že šéf Tesly Elon Musk zvažuje investici ve státě Nuevo León, který sousedí s Texasem. Musk se podle jednoho zdroje setkal s guvernérem a dalšími představiteli státu a velvyslancem USA v Mexiku.

Závod bude první továrnou Tesly v Mexiku a je součástí snahy o rozšíření globální výroby, která zahrnuje nové závody v Austinu v Texasu a Berlíně a továrnu v Šanghaji. Tesla již dlouho uvažuje o výstavbě třetí továrny v Severní Americe a Musk v srpnu akcionářům sdělil, že rozhodnutí by mohlo padnout do konce roku.

Ve státě Nuevo León se nacházejí továrny společnosti General Motors a Kia Motors. Ford Motor pak vyrábí elektrický model Mustang Mach-E nedaleko hlavního města Mexika.

Musk si stanovil ambiciózní cíl, do roku 2030 prodávat ročně 20 milionů elektromobilů. Tím by se Tesla podílela na celosvětové výrobě automobilů 20 procenty a svojí výrobou by dvojnásobně převýšila jakoukoli jinou automobilku.