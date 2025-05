TEST Mazda CX-80 3.3d – Charismatický rodinný obr

Než přišly mazdy CX-60 a CX-80 na trh, opravdu jsem se na ně těšil. V dnešní době totiž není běžné, že by nějaká automobilka přišla s novou platformou vyznávající klasickou koncepci, pod kapotu namontovala motory popírající downsizing – a ještě to prodávala v Evropské unii. Tehdy jsem doufal, že na stejné platformě přijede i nástupce Mazdy 6, ale to nechme nyní stranou.

Těšil jsem se zejména na vyvážené jízdní vlastnosti a elegantní design, který s dlouhým předním převisem, nutností, máte-li motor před přední nápravou, jde vytvořit jen hrozně těžko. Jenže velká „céiksa“ to měla ze začátku těžké z různých důvodů, první série nebyly bezchybné. A i kdybyste takovéto auto nakrásně chtěli, za tu cenu už jste byli blízko nabídce BMW či Mercedesu-Benz.

Jak CX-80 jezdí, si ale nechme na druhou kapitolu – i designem je tohle auto vážně zajímavé. Zejména v téhle příplatkové tmavočervené barvě Artisan, která se povedla jako málokterá jiná. Dokud je pod mrakem, je to nuda, ale když do ní zasvítí slunce, ukáže spoustu odstínů od vínově červené až skoro do oranžova – a to i mužskému oku, které vidí osm barev.

Kombinace s chromovými prvky je zajímavá a elegantní, líbí se mi připomínka řadového šestiválce na falešných výdeších na bocích, vzadu párové couvačky i lampy, které se táhnou až k logu uprostřed zadního čela. Také světlomety s technologií LED Matrix musím pochválit za slušnou efektivitu.

Vnitřek není pro vesničany

Skutečný úžas však přichází až ve chvíli, kdy otevřu rozměrné dveře a nasednu za volant do krémového interiéru. Upřímně, nepamatuju si žádný jiný, který by se mi takhle líbil. Kombinace velmi světlé kůže s černými linkami uprostřed sedaček – které ale nejsou jen černé, nýbrž mají vlastní design – se světlým dřevěným obložením a téměř bílou látkou na palubní desce je opravdu okouzlující.

Mrzí mě jen, že si tenhle interiér asi moc lidí nekoupí, protože udržovat ho čistý bude náročné. Zejména tu látku na palubní desce – má totiž různé nepravidelné perforace, které jí dodávají na zajímavosti, ale o to hůř se bude čistit. A zrovna na ni si odložíte dlaň, chcete-li pracovat s dotykovým displejem.

Než dokončíte nádech kvůli námitce, že přeci Mazda má otočný ovladač na středovém tunelu – toho jsem si samozřejmě vědom. Spousta věcí se ale dělá praktičtěji a rychleji na displeji, zejména když auto stojí a když jsme na dotykové displeje všichni zvyklí. Displej v CX-80 vám navíc dovolí si vybrat, jestli má jeho dotyková funkce být aktivní i za jízdy.

Sedačkám můžu vytknout jen německy tvrdé čalounění a spíše kosmetické než jakkoliv užitečné boční vedení – a to platí o těch předních i o individuálních křeslech v druhé řadě. Sedí se v nich dobře, pohodlně i delší dobu; drobnou výtku bych měl snad jen k tomu, že v druhé řadě jsou loketní opěrky o chloupek níž, než by bylo mým loktům příjemné. Vpředu je ale všechno v pořádku.

Když už jsem nakousl tu druhou řadu – individuální křesla sem jsou za dvacetitisícový příplatek. Pohodlnosti pomáhají dost zásadně oproti sedmimístné verzi, ale nezapře se tu technika. Když totiž odsunu sedačku až dozadu, abych měl co nejvíc místa pro nohy, sedím v podstatě nad zadní nápravou a výrazně tak vnímám pohyby auta na nerovnostech i v zatáčkách. Když se ale posunu co nejvíc dopředu, najednou sedím uvnitř rozvoru a tyto pohyby se mnou necvičí tak moc.

Prostorností ohromí

Místa je tu samozřejmě spousta do všech stran. Navíc se nepřipravíte o možnost přepravovat dlouhé předměty – opěradla jdou úplně sklopit. Na toto sklopení či odklopení spolu s posunem, abyste mohli nastoupit do třetí řady, tu je několik různých táhel a páček a přiznám se, že mi trvalo docela dlouho pochopit, jak to funguje. Někdy se opěradlo úplně sklopilo a sedačka se nehýbala, jindy zas odjela a opěradlo se odklopilo jen kousek…

Příjemná však je možnost otevřít obří zadní dveře do 90° úhlu. A samozřejmě jsem nemohl nevyzkoušet třetí řadu sedaček. Ve spoustě sedmimístných SUV se úplně dozadu prostě nevejdu na výšku, koleny nebo chodidly; přeci jen, tahle místa nejsou stavěná pro někoho, kdo má 184 cm na výšku. Do CX-80 se však vejdu pohodlně třikrát za sebe. Takže je to opravdu velké auto.

Úplně vzadu mám pořád nějaký komfort typu výdechů ventilace, portů USB či držáků nápojů. Příjemná je také akustika auta ve smyslu, že ti úplně vpředu nemusí křičet, abych je slyšel. Od zadního skla však jde za jízdy docela dost hluku a protože sedím za zadní nápravou, velké nerovnosti se mnou dost mávají.

Konečně, co zavazadelník? V šestimístném uspořádání je samozřejmě malinký, vejde se sem jen pár malých batohů či tašek – ale to je normální. Cením prostor pro uložení roletky pod podlahou, naopak lehce ven se svažující podlaha hrozí vypadnutím věcí, když je nebudete hlídat při otvírání pátých dveří.