TEST Mazda CX-80 2.5 e-Skyactiv PHEV – Konečně prostornější SUV pro řidiče

Mazda se nebojí vydat svou cestou a když se před lety začalo spekulovat o nové architektuře s podélně uloženými motory a preferencí pohonu zadních kol, znovu přitáhla velkou pozornost potenciálních zákazníků. S cílem přiblížit se německému BMW se Japonci rozhodli pro novou koncepci svých běžných modelů a prvním z nich se v Evropě stalo vlajkové SUV jménem CX-60.

Mazda CX-60 však nebyla bezchybná – na svět přišla se nedotaženým plug-in hybridem a přestože má přijatelně prostornou druhou řadu sedadel, skrze kratičké dveře se na ně nenastupuje zrovna ideálně. Spodek otvoru je tak úzký, že osoby s větším chodidlem musí malinko vytočit nohu, aby to pro ně bylo pohodlnější.

Automobilka se rozhodla to vyřešit tím nejlepším možným způsobem – postavit větší auto. Když začátkem loňského jara oficiálně představila větší Mazdu CX-80, kterou jsem poprvé viděl o několik měsíců dříve při zákulisním focení, byla odpovědí na všechno. Tohle je přesně to velké rodinné SUV, jaké bych si chtěl koupit, říkal jsem si.

Nová CX-80 přitom není náhradou za původní „krátkou“ CX-60, protože je dostupná pouze se šesti- a sedmimístnou konfigurací sedadel. Menší šedesátka je v nabídce dodnes především kvůli pětimístnému interiéru.

Mazda CX-80 2.5 e-Skyactiv PHEV | auto.cz/Michal Kollert

Komu je Mazda CX-80 určena?

Tady se může objevit jistý rozpor. Kdo si teď bude chtít koupit CX-60, když větší CX-80 je na papíře ve všem lepší? Shodou náhod jsem se setkal s jedním majitelem šedesátky, jehož pohled na problematiku mi dal jasnou odpověď. „CX-80 se mi líbí, ale nechám si svou CX-60. Děti jsou v pubertě, už s námi tak často nejezdí, takže s manželkou stejně sedíme jen vpředu, a tam jsou obě auta stejná. A navíc si užiju agilnější jízdní projev.“

Z pohledu potenciálního zákazníka to byla jasná odpověď na to, jaká verze je komu určena. Potřebujete vozit děti do školky a stále s nimi jezdíte na dovolenou nebo výlety? Větší CX-80 pro vás zřejmě bude jasnou volbou. Baví vás řídit a často cestujete sami? Kompaktnější CX-60 vám bude bohatě stačit. Obě auta navíc mají úplně stejnou techniku, takže o nic důležitého nepřijdete.

Zásadní prodloužení rozvoru náprav

Nová Mazda CX-80 je velkým rodinným autem, na délku má bezmála pět metrů a a rozvor náprav výrazně přesahuje tři metry – má 3120 milimetrů. Právě prodloužení mezi nápravami – rozvor narostl o nezanedbatelných 250 mm – tady hraje důležitou roli. Čeho si naopak na první pohled ani nevšimnete. je 24 milimetrů navíc do výšky oproti výchozí CX-60.

K velikosti a proporcím tohoto SUV mám i jednu vtipnou zkušenost. Přední část, do níž se vejde řadový šestiválec, je tak dlouhá, že se mi občas stihla zamknout a zase odemknout, než jsem od dveří řidiče prošel kolem na druhou stranu, abych se dostal k nabíjecímu portu na pravém boku. Nutno však uznat, že prodloužení křivkám vozu zase tolik neprospělo – subjektivně se mi kratší CX-60 líbí o něco víc.

Mazda CX-80 2.5 e-Skyactiv PHEV | auto.cz/Michal Kollert

Prostornost sedadel dle potřeby

Mazda CX-80 se mi poprvé dostala do rukou ve výbavě Homura s nejpraktičtější, sedmimístnou konfigurací sedadel – druhá řada je lavice pro tři osoby, do třetí řady se posadí další dvě. V každé řadě sedadel najdete nabíjecí porty USB-C v základní výbavě. Česká Mazda pro novináře svou vlajkovou loď vybavila i příplatkovým zdrojem elektrické energie s výkonem 1500 W s dvojicí klasických zásuvek v kufru, kterým disponuje pouze plug-in hybridní verze. Standardně však dává jen 150 W.

Mazda uvádí, že do třetí řady sedadel si pohodlně sednou osoby se vzrůstem do 170 centimetrů, ale kratší přejezd na nich zvládnete i v případech, že máte o pár centimetrů víc. Osobně ale vítám hlavně větší prostornost ve druhé řadě, kam se konečně nastupuje snadno pořádně dlouhým dveřním otvorem. To jistě zjednoduší a zpříjemní také instalaci dětských sedaček. Druhá řada je navíc posuvná v podélné ose o 120 milimetrů, takže s prostorností ve druhé a třetí řadě můžete trochu manipulovat.

I s vyklopenou třetí řadou sedadel vám zůstane slušný zavazadlový prostor o 258 litrech. Základní objem kufru je 566 litrů s druhou řadou sedadel zcela vzadu, respektive 687 litrů se sedadly úplně vpředu. Největší objem zavazadelníku se sklopenou druhou a třetí řadou může být až 1971 litrů. To už je solidní číslo.

Celkový dojem z interiéru

Než se vrhneme na techniku a jízdní vlastnosti, musím se ještě zastavit u přední části interiéru, která je totožná s CX-60. Testovaná varianta s černou kůží mi však nepřijde jako moc atraktivní volba – působí usedle a nudně. Mazda u nových interiérů staví na japonském konceptu Ma, zakládajícím na důstojnosti a klidu prázdného prostoru, k němuž mi mnohem víc sedí druhá nabízená specifikace.

K variantě se světlou kůží navíc dostanete i čalounění palubní desky tradičními japonskými látkami. Je standardem u dvojice nejvyšších výbav Takumi a Takumi Plus, přičemž volitelně ji můžete mít i ve všech nižších výbavách – Exclusive-Line, Homura i Homura Plus. S černým interiérem tuhle nádhernou textilii bohužel nedostanete.