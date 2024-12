TEST Toyota ProAce City Verso 1.5 D-4D 8A/T – Prostor pro celou rodinu

Po osobních verzích malých dodávek jsem pokukoval s malými dětmi. Zdálo se, že je to praktičtější a nejdostupnější řešení problému, kam s tím vším. Nakonec jsem se jim vyhnul, a to hlavně kvůli dálniční spotřebě. Po zkušenosti s Toyotou ale vše začínám přehodnocovat.

Je pravda, že se zdá, že prostoru je všude příliš. V kufru spousta místa, nad hlavou spousta místa, několik velkých odkládacích míst v interiéru, které dá práci zaplnit. Jenže čas od času se to všechno zkrátka hodí. Když celá rodina jede do prodejny nábytku, přijde prostornost vhod. S tímto autem není žádný problém spojit převoz kartonových krabic velkých rozměrů se čtyřčlennou posádkou. V zimním období přijde vhod i polička pod prosklenou střechou, do které můžete dát bundy a čepice. Skříňku pod stropem za zadními sedadly zase hravě zaplní děti třeba dekou a polštářky.

Tohle je zkrátka auto, kde se s prostorem nemusí dělat kompromisy. A to má jen 4,4 metru na délku. Podélné parkování je to o poznání lehčí než u běžných aut s alespoň trochu srovnatelným vnitřním prostorem. Je to také jedno z mála dnešních aut, která jsou ideální i pro pětičlennou posádku.

Je tu ale řada kompromisů. Auto je širší a ještě širší působí kvůli velkým zrcátkům. Drobným detailem je i to, že vnitřní zrcátko je mimo dosah opřeného řidiče, a jeho nastavování je tak složitější. Naproti tomu zadní okno je tak velké, že v zrcátku je vidět jen část a je tak třeba si vybrat, co přesně bude vidět. Zásadní rozdíl proti běžným autům, ve kterých zadní okno tvoří jen zlomek obrazu ve vnitřním zrcátku.

Proti předchozí verzi interiér po faceliftu prokoukl. Dostal moderněji působící volant a lepší infotainment. Vše je jasný koncern Stellantis, v ovládání se tak snadněji zorientuje řidič Peugeotu než řidič Toyoty.

Toyota ProAce City Verso 1.5 D-4D 8A/T | auto.cz/Michal Kollert

Oceňuju tlačítkové ovládání klimatizace i nové a větší displeje infotainmentu i přístrojového štítu. Ovládání některých funkcích by mohlo být jednodušší, reakce svižnější a navigace přehlednější, zásadnější výtku bych ale neměl.

Z pohledu komfortu sezení už je dodávkový základ znát. Bez většího přehánění se sedí trochu jako na židli, rychle se na to ale dá zvyknout. Ani vzadu to není žádné gaučové sezení, jde spíše o praktičnost než komfort. Cestování vzadu si ale umím představit spíše než v řadě klasických osobních aut, kde má člověk kolena příliš vysoko a navíc málo místa před nimi.

V testovaném voze byla ve druhé řadě tři samostatná a samostatně sklopná sedadla, z nichž každé mělo svůj vlastní úchyt Isofix. V základní výbavě je sedadlo dělené v poměru 60:40 a navíc jsou posuvné jen dveře na pravé straně. Na to by si měli dát pozor ti, kteří mají jen omezený rozpočet. Praktičnost vozu je bez tří samostatných sedadel vzadu o poznání menší.