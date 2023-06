Tipy na víkend: Veteráni, závody do vrchu, ameriky. S auty se nenudíte!

Maverick Slalom – Trophy 2023

Kdy: 1.7.2023

Kde: Násedlovice (Brno)

Web: maverickrescue.cz

Mezinárodní závody do vrchu na trati v Násedlovicích. Závod nakonec proběhne pouze v sobotu 1. 7. 2023, jakožto dvojzávod.

American dream

Kdy: 30.6.-2.7.

Kde: Český Dub (Liberecký kraj)

Web: facebokové stránky

Třetí ročník srazu amerických vozů v Českém Dubu na Šibeničním vrchu. Můžete se těšit na krásné americké auta, soutěže pro děti. V sobotu se můžete těšit na živé kapely.

Loukotě a řemeny

Kdy: 30.6.- 2.7.

Kde: Jičín (Královéhradecký kraj)

Web: vccjicin.cz

V pátek proběhne na Valdštejnově náměstí prezentace vozidel a večerní vyjížďka Jičínem. V sobotu 1. července od 9:00 do 9:30 se koná krátká výstava následovaná výletem do Českého ráje. Místo nedělní spanilé jízdy zatím zůstává tajemstvím. Akce je určena pro automobily vyrobené do roku 1918 a motocykly s řemenovým pohonem.

Morava 2023

Kdy: 1.7.2023

Kde: Svatý Hostýn (Zlínský kraj)

Web: honestveteranroznov.cz

Již tradiční veteránská akce na Moravě. Poutní den na Svatém Hostýně začíná v 8:00 přejímkou, následuje výstava historických vozidel. Slavnostní zahájení pouti s pěveckým vystoupením je v 10:00, s požehnáním veteránům v 10:30 a prohlídkou areálu v 11:00. Hlavní mše za mír začíná v 11:30, vyhlášení soutěže elegance je v 12:30.

Chcete mít příště i svojí akci v našem kalendáři? Napište mi na jan.faltysek@cncenter.cz.