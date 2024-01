Tisíc dolarů za loajalitu? Ford nabízí speciální slevu majitelům jeepů

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Že automobilka Ford postavila nové bronco jako přímého konkurenta Jeepu Wrangler, je známo už delší dobu. Nyní se však objevují informace, že automobilka Ford nabízí slevu tisíc dolarů (téměř 23 tisíc korun) na modely Bronco a Bronco Sport těm americkým zákazníkům, kteří jsou majiteli vozu značky Jeep.

Nemusí to být ani wrangler, stačí déle než měsíc vlastnit či mít na leasing jakýkoliv jeep roku výroby 1995 a novější. A majitelé se svého jeepu nemusí ani vzdát, nejde o protiúčet – pouze ukážou doklad o tom, že takové auto mají, a dostanou slevu na jakékoliv bronco vyjma verze Raptor.

Incentiva nese název „Jeep Competitive Conquest Bonus Cash“ a všiml si jí web CarsDirect. Uvádí však, že změny nejsou dostupné napříč světem či ani Spojenými státy, nýbrž jsou dostupné pouze omezeně např. v oblasti Chicaga, New Yorku či Phoenixu v Arizoně.

Nabídka samozřejmě rezonuje na diskusních fórech majitelů jeepů i nového Fordu Bronco. „Museli by mi nabídnout deset tisíc,“ píše SaintNick, texaský majitel wrangleru gen. JL na webu jlwranglerforums.com. „Je to docela smutné, že Ford má dojem, že musí mít takový program,“ komentuje uživatel Gunfighter tamtéž.

Fórum na webu Bronco6g.com je informačně užitečnější. Podle uživatele BigHoof se vztahuje na skladové vozy s doručením zákazníkovi do 2. dubna letošního roku. Uživatel MBash z oblasti arizonského Phoenixu, který aktuálně čeká na doručení nového bronca, zase potvrdil, že tuhle slevu jako majitel wrangleru z roku 2008 dostane.

Samozřejmě, je otázka, jak velký rozdíl bude „pouhý“ tisíc dolarů znamenat u bronca, které v závislosti na verzi v USA stojí od 39 do 90 tisíc dolarů (od 887 tisíc do 2,05 milionu korun), resp. od 31 do 38 tisíc dolarů (od 705 do 865 tisíc korun). Nápad je to v každém případě zajímavý a jak bude fungovat, uvidíme na prodejních výsledcích; za rok 2023 se v USA prodalo zhruba 157 tisíc nových wranglerů a „jen“ 106 tisíc Fordů Bronco.