TEST Ford Bronco 2.7 EcoBoost Badlands – Wranglere, boj se!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Pohled z terénu Marka Bednáře Závěr Další

S vrcholnou výbavou Badlands má evropský Ford Bronco i pokročilejší techniku, takže je ideální čas se přesunout do další kapitoly dnešního testu a vysvětlit si, co znamenají zkratky jako G.O.A.T., e-4WD nebo HOSS 2.0.

Ani se nemusíte obávat, že by vám do vaší nové terénní buginy zateklo a její elektrická výbava přestala správně fungovat. Novodobé Bronco není obyčejnou retro stylovkou, kterou nesmíte vystavit ani dešti. Bronco je doslova vyvinuté pro brodění se vodou a všechny ovladače a tlačítka jsou speciálně utěsněná gumou. A jak vyzkoušeli naši kolegové ze Světa motorů, díky vyhřívanému volantu, sedadlům i výkonnému topení s ním takto můžete jezdit i v zimě.

Nejdůležitější informací je, že česká legislativa kvůli homologaci bohužel nedovoluje jízdu s „odstrojeným“ Broncem na našich silnicích, ale mimo veřejné komunikace si pochopitelně můžete dělat, co chcete. Automobilka k tomu dodává originální sadu základního nářadí, s níž to zvládnete i doma v garáži, ideálně ve dvou lidech. Jen musíte odpojit konektory při demontáži dveří a neztratit všechny šrouby.

Elegantním retro designem novodobé Bronco poutá obrovskou pozornost, a když jej zaparkujete v pražských ulicích, kolemjdoucí si jej okamžitě všímají. A to jsem při testování v chladných zimních měsících neměl příležitost odstrojit karoserii od zbytečných prvků, jako jsou střecha nebo dveře. Ford vám totiž umožňuje vyrazit do terénu „na lehko“, podobně jako u konkurenčního Jeepu.

Bronco se začalo vyrábět už v polovině šedesátých let a po původním ukončení produkce v roce 1996 začala automobilka dlouho otálet s návratem. Mimochodem, k popularitě poslední generace z devadesátých let v Americe pomohla i slavná policejní honička bývalého hráče amerického fotbalu O. J. Simpsona napříč celým Los Angeles. Pojďme se však vrátit do současnosti a našich končin.

S Fordem Bronco jsme pochopitelně vyrazili také do terénu, jak si můžete přečíst v následující kapitole, ale v Česku se jezdí hlavně po asfaltu. To nejzajímavější, čím vás novodobé Bronco okamžitě zaujme, je reálná dynamika. Výkonný šestiválec totiž s bezmála 2,5t offroadem radostně cvičí – Bronco Badlands sice umí jet maximální rychlostí pouze 161 km/h, ale pocitově se na ni rozjede hned.

Pohled z terénu Marka Bednáře

Mít pod zadnicí pořádně schopnou čtyřkolku, a nejlépe ještě s žebřinovým rámem, je pocit, který mě v posledních letech baví čím dál víc. Stihl jsem se stát fanouškem Jeepu Wrangler, a tak jsem si nemohl nechat ujít vůz, který Ford postavil jako přímého konkurenta ikonického wrangleru. Tím spíš, že jsme ho v redakci měli v offroadovém provedení Badlands.

Stejně jako Wrangler ve verzi Rubicon nabízí Bronco Badlands možnost jízdy s automaticky přiřaditelným pohonem 4x4 na asfaltu, už v základu má uzávěrky obou nápravových diferenciálů a také umí rozpojit přední stabilizátor. Jeho mise je tedy jasná a jízdu po asfaltu vnímá jen jako nutné a nudné přestávky v „offroadění“.

Dostal jsem ho v podstatě jen na víkend, ovšem na takový, v němž jsem si byl v podstatě jist, že budu potřebovat čtyřkolku, aniž bych měl v plánu navštívit nějaký specializovaný offroad areál. Že ale kvůli náročným podmínkám – a kamarádovi, kterému se podařilo zapadnout opravdu úctyhodně na to, jakým jel autem – použiju skoro všechno, co Bronco nabízí, jsem tak úplně nečekal.

Zkraje šlo jen o rozblácenou polní cestu, na které jsem si snadno poradil v režimu 4H, tedy s pevným spojením obou náprav pro pohon všech kol. Mazlavé bláto mě ale záhy přimělo aktivovat zadní uzávěrku; spíš pro jistotu, abych předešel zbytečné ztrátě trakce. Toho bláta bylo ale brzy tolik, že jsem radši zapínal i uzávěrku přední. A s ní řadil i redukci, protože na 4H vůz z obavy o život pohonného ústrojí nedovolí přední uzávěrku použít.

Všechno je tu samozřejmě elektronické, prostě zmáčknete tlačítko, chvíli počkáte a vůz požadovanou věc zařadí. Pozoruhodné je, že – nikoliv nepodobně novému Rangeru Raptor, s nímž je ostatně Bronco technicky spřízněné – řazení či uzamykání čehokoliv je velmi rychlé oproti konkurenci od jiných značek.

Ford Bronco 2.7 EcoBoost Badlands

Jak auto s uzamčenými diferenciály jezdí? Upřímně, stejně jako každé jiné s touhle technikou – zejména s přední „špérou“ se mu nechce zatáčet, ale s jistotou projede leccos. Pochopitelně v závislosti na obutí, ovšem sériové BF Goodriche All-Terrain T/A K02 jsou známé dobrými schopnostmi mimo asfalt.

Tamtéž jsou užitečné krabicoidní tvary karoserie a očka v rozích kapoty. Ta jsou sice připravená na lanka, která člověk natáhne ke střešní ližině a ona pomůžou odtlačit větve z cesty směrem nad auto, zároveň však pomáhají zpoza volantu určit, kde auto končí. Co naopak chybí, jsou nějaké zástěrky za koly – stačí krátký průjezd trochou bláta, není třeba jet ani rychle, a boky auta včetně klik jsou okamžitě špinavé.

Problém však nemá ani s rychlou jízdou po nezpevněném povrchu. Představte si zkratku v podobě rozblácené polní cesty s velkými loužemi a potřebu se někam rychle dostat. V nejednom crossoveru by člověk radši volil objížďku po asfaltu, kde si bude jistý, že bude moci jet rychle. V Broncu prostě řadím 4H, zapínám stěrače na rychlý chod a zhruba osmdesátkou vybírám jednu kaluž po druhé.

Odpružení, které Ford honosně nazývá HOSS – „High-speed Off-road Suspension System“ – nemá s mou náročnou jízdou sebemenší problém. Jak totiž kolegové vysvětlují ve videu, technika je blízká Rangeru Raptor, a tedy špičkově schopná i odolná.

Video se připravuje ...

Druhý honosně nazvaný systém G.O.A.T. – v originále „Goes Over Any kind of Terrain“, tedy „Jede přes jakýkoliv terén“, ovšem protože „goat“ znamená „koza“, okamžitě mě napadá „terénkoza“ jako přezdívka kamzíka –, který je de facto offroadovými jízdními režimy, naopak nechávám v základu. To je totiž, stejně jako u Rangeru Raptor, jediný mód, v němž si můžu libovolně řadit čtyřkolku a zamykat diferenciály.

Užitečnost různých režimů pro písek, bláto, sníh či kamení nicméně chápu, když je ve voze všechno řízeno elektronicky. Horší to už je s možností odmontovat dveře a střechu. Nevidím důvod to sundávat v zimě, protože si v autě nezatopíte, ani v létě, protože si interiér nevychladíte klimatizací, ani se neschováte před sluncem. I na jaře a na podzim to je spousta práce, kterou musí dělat dva lidi, a vystavujete sebe i interiér auta riziku zbytečného zmoknutí v dešti či potřísnění blátem při jízdě v terénu. A v neposlední řadě, protože je střecha plastová, nedrží na ní magnetická anténa vysílačky CB ani magnetický maják, kteréžto dvě věci pravidelně používám.

Že bude Bronco velmi schopným offroadem, když stojí proti zavedené konkurenci v podobě Jeepu Wrangler, ovšem bylo jasné už předem. Přesto mě těší, že můžu reportovat úspěch na straně modrého oválu.