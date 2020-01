Toto je nejdražší Ford Mustang. Původní Bullitt stanovil nový aukční rekord…

První informace o možné změně majitele jednoho z nejslavnějších filmových automobilů byly zveřejněny již v létě roku 2019. Následně byl Ford Mustang GT 390, který prakticky celý svět zná jako Bullitt podle jména filmu i jeho hlavního hrdiny, zařazen do katalogu aukce společnosti Mecum Auction, pořádané v první polovině ledna roku 2020 v Kissimmee na Floridě.

Výjimečný automobil, jehož hodnota se podle generálního ředitele společnosti Hagerty, specializující se na pojištění starších cenných vozů, pohybovala v roce 2018 kolem čtyř milionů amerických dolarů (zhruba 94 milionů Kč), se tedy stal hvězdou aukce společnosti Mecum Auction.

Bullitt, resp. Ford Mustang GT 390 z roku 1968, byl tedy 10. ledna 2020 vydražen za částku 3,4 milionu amerických dolarů, což je podle aktuálního kurzu zhruba 77,7 milionu Kč. Tato částka proměnila tento vůz v nejdražšího zástupce modelové řady Mustang, jehož prodej proběhl prostřednictvím aukce. Nový majitel prozatím není znám, ale očekává se, že slavný automobil neskončí uschován v jeho sbírce a bude opět vystavován na různých motoristických i společenských akcích. Vyloučena prozatím není ani jeho kompletní renovace.

Bullitt, který je u nás uváděn jako Bullittův případ, měl premiéru v říjnu roku 1968 a Steve McQueen v roli hlavního hrdiny se v něm tehdy po San Franciscu a jeho okolí proháněl v nádherném voze Ford Mustang GT 390. Ten se díky tomu stal jedním z nejpopulárnějších automobilů, které se kdy objevily na filmovém plátně.

Ford nabízel Mustang první generace v řadě provedení a v letech 1967 až 1969 byla téměř na vrcholu verze GT 390, u níž číslovka v jejím označení odhaluje objem atmosférického vidlicového osmiválce, který byl 6,39 litru. Pro rok 1968 měl tento model se čtyřkomorovým karburátorem nejvyšší výkon 239 kW (325 k). Právě dvojice vozů s tímto motorem v karoserii fastback s dnes tolik proslulým tmavě zeleným lakem Dark Highland Green posloužila při natáčení slavné detektivky.

Konečné doladění motorů obou vozů, zavěšení kol a brzd pro filmaře udělal závodní veterán Max Balchowsky. Vedle techniky došlo i na doladění vzhledu a díky tomu nejsou na karoserii typická loga modelu Mustang a původní kola nahradila nová značky American Racing.

Ford Mustang GT 390 modelové roku 1968 v podobě, v níž jej na filmovém plátně řídil Steve McQueen, nebyl automobilkou nikdy oficiálně nabízen a dva vozy připravené přímo pro natáčení díky tomu dodnes představují unikáty.

První z této dvojice, který byl využíván pro akční scény, byl na jaře roku 2017 objeven těžce poškozený v Mexiku. Druhý byl řadu let považován za ztracený, ale přitom jej od první poloviny sedmdesátých let dvacátého století až do 10. ledna roku 2020 vlastnila jedna jediná rodina a právě tento vůz má zamířit do aukce.

Ford Mustang GT 390, za jehož volant usedal i Steve McQueen, koupil v roce 1974 otec dosavadního majitele, jímž byl Sean Kiernan z Nashvillu v Tennessee. Tento automobil se právě díky této rodině dochoval do dnešních dnů v plně provozuschopném stavu a v roce 2018 byl využíván i pro prezentaci nového modelu Ford Mustang Bullitt.

Sean Kiernan původně neměl v plánu zbavit se výjimečného vozu, ale chtěl údajně postavit několik replik pro vlastní filmový projekt. Ty pak plánoval vydražit ve prospěch nadace „The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research“, věnující se výzkumu parkinsonovy choroby, jíž trpěl i jeho otec. Během roku 2019 však došlo na změnu těchto plánů a filmový Ford Mustang GT 390 nakonec změnil majitele.

Zdroj: Mecum Auction, Inc.