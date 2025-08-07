Autosalon IAA Mnichov 2025: Kdy a kde bude, jak se tam dostat a co tam uvidíte?
Mnichovský autosalon 2025 nabídne návštěvníkům prostory v centru města, které budou přístupné zdarma ve dnech od 9. do 14. září 2025.
Již potřetí se letos v září bude konat autosalon v Mnichově, opět s názvem IAA Mobility, který převzal od Frankfurtu nad Mohanem. Stále platí, že se střídá s pařížským autosalonem – německé IAA se koná v liché roky, francouzský Mondial de l’Automobile připadá na sudé roky.
Mnichovský autosalon 2025 nabídne obrovskou řadu novinek, kterým jsme se věnovali ve dvou článcích před nedávnem. Značky Audi po Volkswagen přivezou svou blízkou i vzdálenější budoucnost a nebude chybět ani Škoda, která ukáže koncept elektrické octavie.
Kdy a kde?
Autosalon v Mnichově bude letos probíhat jinak, než je zvykem. Výstaviště Messe München bude hostit novinářský den v pondělí 8. září a následně mezi 9. a 12. zářím IAA Summit pro odbornou veřejnost.
Prostor pro návštěvníky z řad veřejnosti se nachází v centru Mnichova pod názvem IAA Open Space. Rozkládá se na náměstí Odeonsplatz a v jeho okolí – na náměstích Königsplatz,Wittelsbacherplatz, Max-Joseph-Platz a Marienplatz, a také na ulici Ludwigstrasse.
Prostory v rámci IAA Open Space jsou otevřené od 11 do 21 hodin ve dnech 9.–14. září 2025.
Kde koupit vstupenky?
Na IAA Open Space je vstup zdarma a není třeba pořizování žádné vstupenky ani včasné registrace.
Na IAA Summit stojí standardní vstupné od 180 eur (4.400 korun) na den po 500 eur (12.300 korun) za všechny čtyři dny; na jednodenní a dvoudenní vstupenky jsou dostupné slevy pro studenty, handicapované apod.
Jak se tam dostat?
V bezprostředním okolí IAA Open Space se nachází několik stanic metra: Odenosplatz, Königsplatz, Marienplatz a Universität. Metro jezdí i k výstavišti, kde jsou zastávky Messestadt West a Messestadt Ost.
Z mnichovského letiště, kam z Prahy létají přímé lety, jede vlak S8 přímo na Marienplatz. Lufthansa spolu se svými partnery, tedy Austrian, Brussels Airlines, Eurowings a Swiss, nabízí na autosalon zvýhodněné letenky, dostupné skrz web IAA Mobility.
Pro cestu autem na výstaviště je možné využít jeho vlastní parkovací dům. Jet autem přímo na IAA Open space web pořadatele nedoporučuje, protože nejsou k dispozici žádná speciální parkovací místa.
V centru Mnichova je řada parkovacích domů a podzemních garáží, ty se však mohou rychle zaplnit. Navíc je pro vjezd do centra Mnichova nutné mít na čelním skle vylepenou zelenou emisní plaketu (Umweltplakette).
Na okrajích Mnichova, za hranicí nízkoemisní zóny (Umweltzone) stojí řada parkovišť P+R, kde je možné nechat vůz a k výstavním prostorám pokračovat hromadnou dopravou.
Co tam uvidíme?
Novinek bude na letošním mnichovském autosalonu opravdu spousta. Své vozy samozřejmě vystaví domácí značky BMW a Audi, chybět však nebude ani Cupra, Honda, Fiat, čínský Leapmotor, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Renault, Škoda, Volvo či Volkswagen.
zdroj: IAA Mobility | zdroj foto: IAA Mobiliy