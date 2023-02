Toyota Land Cruiser řady 70 nekončí, naopak může dostat nový motor

Oblíbená Toyota Land Cruiser řady 70 by se podle spekulací mohla dočkat nové pohonné jednotky. Na důležitém trhu jsou na ni připraveni, přestože výrobce nestíhá uspokojovat poptávku.

Nezdolnému a nesmrtelnému pracantovi Toyota Land Cruiser řady 70 jsme v poslední době věnovali několik článků, otestovali jsme jej a natočili. Je to auto, které se poprvé objevilo zhruba v polovině 80. let a díky svým schopnostem a oblibě mezi zákazníky vydrželo ve výrobě dodnes. A řada 70 se ještě ani zdaleka do důchodu nechystá. Naopak chystá novinku.

Poslední větší modernizací prošel vůz v roce 2007, kdy se dočkal upravené přídě a 4,5litrového dieselového osmiválce přeplňovaného jedním turbodmychadlem, s nímž je dostupný především na australském trhu. Jednotka označovaná 1VD-FTV produkuje 151 kW a 430 Nm. Řada 70 je ostatně dostupná i na našem trhu, byť se zážehovým šestiválcem. Tím je jednotka 4.0 VVT-i o výkonu 167 kW a točivém momentu 360 Nm. Obě motorizace se pojí s pětistupňovým manuálem a pohonem všech kol.

Video se připravuje ...

Land Cruiser řady 70 by se však brzy mohl dočkat další velké změny. Dle spekulací pocházejících z Japonska pro něj má být připravena hybridní pohonná soustava, která jej dostane do moderní doby. Jejím základem by mohl být 2,8litrový vznětový čtyřválec.

Mezi důležité trhy modelu bez pochyby patří výše zmiňovaná Austrálie, kde je po něm velký hlad. Dokonce takový, že je vyprodáno na několik let dopředu. Viceprezident Toyota Australia pro prodej, marketing a franšízing, Sean Hanley, na základě analýzy trhu usuzuje, že jsou australští zákazníci na hybridní čtyřválec připraveni. Přesto Hanley odmítl kolegům z australského webu Car Sales potvrdit pravdivost spekulací.

Sean Hanley pouze připomněl, že downsizing není modelu Land Cruiser neznámý a zákazníci si zvykli i na to, když řada 300 vyměnila osmiválec řady 200 za šestiválec, přestože ze začátku nebyli ze změny nadšení. Jedinou podmínkou pro přijetí hybridního pohonu na australském trhu podle Hanleyho je, aby s ním Land Cruiser zvládl vše, co svede se stávajícím osmiválcem.

Krom toho Hanley potvrdil, že mezi hlavní cíle Toyoty patří snižování uhlíkových emisí: „Klíč ke všemu, co Toyota dělá, je podle nás vhodnost pro daný účel na trhu, na kterém působí, přičemž zároveň směřuje k uhlíkové neutralitě, protože ta je nyní na pořadu dne.“ To skoro zní jako potvrzení spekulací o hybridním pohonu, přestože se k nim Hanley nechtěl vyjadřovat přímo.

Jedna věc je bez ohledu na motorizaci jistá – Hanley s odchodem řady 70 do důchodu nepočítá. Mnohem důležitější je podle něj zaměřit se na plnění aktuální poptávky. Land Cruiser řady 70 je vyprodaný na roky dopředu, proto už v srpnu loňského roku přestala značka přijímat nové objednávky a tento stop-stav trvá.