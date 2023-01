Martin Vaculík a ojetá Toyota Land Cruiser 70: Vydrží do konce života!

Pokud na ně bude mít, jsou elektromobily pro příměstské obyvatelstvo možná i dobré řešení. Chlapi, co se ještě živí prací a nechtějí kráčet s dobou jak ovce na porážku, by se měli honem předzásobit vozem, co jim vydrží po zbytek života.

Můžete mlátit pěstí do stolu, nadávat na úplatné politiky, dštít síru na facebooku. Ale na tom, že od roku 2025 bude smět každé v EU přihlášené osobní auto vypouštět jen 70 g CO 2 na kilometr, nezměníte nic. Je to dávno schválené a automobilky už investovaly obrovské peníze do změny svého výrobního programu směrem k elektrické trakci. Takže i kdyby náhodou politici dostali rozum, budou kromě rudozelených radikálů náhle za „bezemisní“ budoucnost lobbovat i samotní výrobci aut. Zkrátka vztekejte se, jak chcete, nezměníte nic. Ti z vás, kteří si mohou dovolit zcela nové auto každých pět let a nabíjet v garáži vlastního domu, budou jezdit elektromobily. Ostatní pěšky, na kole, nebo v MHD.

Globální sedmdesátka

Jediné, co proti tomu můžete udělat, je koupit si normální auto, dokud to jde. A to takové, které se nepokazí za pět let, kdy už nebude čím je nahradit.

O luxusních osobních verzích Toyoty Land Cruiser jsme zde psali už vícekrát. O menší LC 150 (od 2009) v SM 28/2020, o velké LC 100 v čísle 12/2019 a o její osmiválcové nástupkyni LC 200 ve vydání 5/2020. Tato auta bezpříkladně kombinují pohodlí na silnici, průchodnost terénem a kvalitu. Jenže trh to ví, dobrý kus neprodává nikdo. A s dobitým to není žádný med, přece jen jde o složité vozy se strojními brzdami, elektronickými tlumiči a bezpočtem komfortní výbavy, jejíž opravy také umějí šplhat do statisíců.

Video se připravuje ...

Dnes se ke slavnému jménu vrátíme naposledy s řadou 70. Ta v roce 1984 navázala na předchozí 40, což byl vůz, kterému terénní toyota vděčí za svou celosvětovou slávu. Po land roveru globálně druhé auto, s nímž se opravdu jezdilo po cestách a necestách celého světa. Svého času to vedle modelů 60 a 80 byl prostě menší land cruiser i pro Evropu.