Toyota nabídne další velké rodinné SUV, Grand Highlander představí v únoru

Automobilka Toyota se chystá rozšířit nabídku svých velkých rodinných SUV. Osmého února příštího roku, tedy krátce před zahájením autosalonu v Chicagu, totiž představí nové SUV Grand Highlander, které by mělo nabídnout až tři řady sedadel. Novinku navíc automobilka naznačila lehce tajemným snímkem.

Nová Toyota Grand Highlander by podle automobilky měla být „sofistikovaná, prostorná a výkonná.“ Údajně by se mělo jednat o „dokonalé vozidlo na cesty“, jak citují prohlášení automobilky zámořští kolegové. Ti ostatně upozornili, že si automobilka nechala registrovat jméno Grand Highlander pro americký a kanadský trh již začátkem roku 2021.

Video se připravuje ...

Nedlouho poté se objevily první spekulace, že nové SUV Grand Highlander bude představeno začátkem roku 2023, což se nyní také potvrzuje. V nabídce značky by se pak nový model měl umístit mezi modely Highlander, který přitom také nabízí tři řady sedadel, a Sequoia, což je prémiové SUV postavené na rámové konstrukci, jenž na amerických trzích nahrazuje Land Cruiser řady 300.

První zveřejněný snímek bohužel nenabízí mnoho detailů, záď vozu by se však měla citelně odlišovat od klasického modelu Highlander i modelu Sequoia. Na pátých dveřích vidíme výrazný nápis s označením modelu mezi koncovými světly, níž je pak vidět i nápis Hybrid Max, pravděpodobně označující typ pohonu.

Označení Hybrid Max se přitom objevilo poprvé v tomto roce s novým modelem Crown. Pod jeho kapotou je uložen 2,4litrový turbem přeplňovaný čtyřválec, který je kombinován s dvojicí elektromotorů. Kombinovaný výkon by měl dosahovat 253 kW a na kola by měl být přenášen šestistupňovou automatickou převodovkou. Zatím ale není jisté, zda dostane Grand Highlander zcela stejné pohonné ústrojí.

Na Toyotu Grand Highlander by pak mohl navázat Lexus s novým modelem TX, který by jako tradičně mohl nabídnout výraznější design a hodnotnější kabinu. V nabídce prémiové značky by se model TX měl umístit mezi crossover RX a větší SUV GX a LX. Sourozenec Grand Highlanderu pod značkou Lexus by se přitom podle spekulací mohl představit s odstupem cca půl roku.