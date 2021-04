Toyota poodhalila příď svého elektrického SUV, premiéra je za rohem

Dosud nejznámějším produktem spolupráce automobilek Toyota a Subaru jsou sportovní dvojčata BRZ a GR 86, brzy bychom se však měli seznámit s dalším produktem jejich společného úsilí. Již v červnu 2019 totiž obě automobilky ohlásily společný vývoj platformy pro elektrická vozidla, přičemž první by se mělo představit již v příštím týdnu.

Jako první by mělo být 19. dubna, během čínského autosalonu v Šanghaji, odhaleno čistě elektrické SUV značky Toyota, jehož příď automobilka poodhaluje v krátkém videu. Namísto tradičního označení se však počítá s logem pod-značky „Beyond Zero“, kterou si Toyota nedávno registrovala pro čistě elektrické modely.

Stejně jako v případě dvojčat BRZ/GR 86 by měla časem přijet technicky totožná verze elektromobilu s logem automobilky Subaru. Podle nepotvrzených spekulací by se přitom čistě elektrické SUV v podání Subaru mohlo jmenovat „Evoltis“. Zatím ale nepředbíhejme.

Připomeňme, že základem elektrických kompaktních SUV by měla být platforma e-TNGA. Toyota také dodávala, že DNA i design novinky by měl být velmi evropský. V minulosti už přitom Toyota zveřejnila i pár snímků, které celkem dobře naznačují siluetu vozu.

Nové video pak opatrně poodhaluje ostře tvarovanou příď vozu s LED světlomety a víceméně uzavřenou maskou, což je u elektromobilů zvykem. V nižší části předního nárazníku by pak mohl být větší otvor, který bude přivádět vzduch k chlazení baterií a dalších komponent pohonného ústrojí.

Vůz prezentovaný na autosalonu v Šanghaji ale nebude produkční. Mělo by se jednat pouze o koncept, který by měl naznačit tvary produkčního vozu. Ten by se pak měl podle dřívějšího vyjádření Matta Harrisona (šéf prodejů Toyoty na evropském trhu) pro Automotive News Europe (z prosince 2020) objevit v Evropě během několika let.

Technické parametry zatím zůstávají záhadou, platforma e-TANGA však byla navržena pro pohon předních, zadních i všech kol, různé typy elektromotorů i různé velikosti baterií, jejichž kapacita by se údajně mohla pohybovat od cca 50 kWh až po 100 kWh. Výroba novinky, která by měla svými rozměry odpovídat modelu Toyota RAV4, by měl probíhat v Japonsku.

Čistě elektrické SUV pak mělo společně s novou generací vodíkové Toyoty Mirai, elektrickým Lexusem UX 300e a elektrickým Proace vytvořit novou rodinu elektrických modelů japonské automobilky. Současně by se pak mělo jednat o první z celkem šesti nových silničních elektromobilů, které chce automobilka do konce tohoto desetiletí nabídnout. V plánu by měl být ještě kompaktní elektrický model, navržený ve spolupráci se Suzuki či Daihatsu, kompaktní crossover, minivan, sedan a chybět by nemělo ani velké SUV.