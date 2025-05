Cla musí platit zákazníci, říká šéf Volva. Malé EV možná do USA nedoveze

Volvo EX30 v americkém konfigurátoru najdete, ale import čeká na uklidnění obchodní války mezi EU a USA. Prodávat ho tam zatížené cly by bylo „téměř nemožné“.

Švédská, čínským koncernem Geely vlastněná automobilka Volvo Cars ve Spojených státech vyrábí dva modely – sedan S60 a elektrické SUV EX90. Zbytek své produkce do Ameriky dováží mimo jiné i z Evropské unie, a na takový import Donald Trump uvalil clo. Nejen to – chce ho dokonce od června 2025 zvýšit z 25 na 50 %.

Håkan Samuelsson, generální ředitel Volvo Cars, má na cla v jakékoliv výši jasnou odpověď – musí ho, nebo alespoň značnou část, platit zákazník. A právě proto je import nejdostupnějšího elektrického volva do USA, modelu EX30, přinejmenším ohrožen.

Volvo EX30 se coby překarosovaná verze Zeekru X nejprve vyrábělo v Číně. Kvůli clům byl jednak odložen start jeho importu do Spojených států a jednak se výroba přesunula do belgického Gentu. Ale když i na import z Evropy Trump uvalil cla, začátek dovozu se stále odkládá – s tím, že zvýšení cel na 50 % by učinilo import „téměř nemožným“, řekl Samuelsson.

Vůz měl původně v USA stát od 35 tisíc dolarů, tj. 771 tisíc korun. Výroba v Evropě je však dražší než výroba v Číně, a tak je na americkém webu Volva elektromobil EX30 vystavený s cenou od 46.195 dolarů, tedy 1,02 milionu korun. Standardním provedením však aktuálně není zadokolka jako u nás, kde EX30 začíná na 865 tisících korun, nýbrž 428k čtyřkolka se zrychlením na 60 mph (97 km/h) za 3,4 sekundy.

Je samozřejmě možné, že základní zadokolka do americké nabídky přibude s cílem nabídnout vůz za méně peněz. Samozřejmě, pokud utichne obchodní válka mezi Spojenými státy a Evropskou unií – a Samuelsson doufá, že se to rychle stane. „Věřím, že brzy dojde k dohodě. Nemůže to být v zájmech Evropy ani Spojených států, zastavit vzájemný obchod,“ řekl. Pro Volvo jsou USA důležitým trhem – prodává tam 16 % celého svého ročního objemu a většina z těchto aut je importovaná.

Zdroj: Reuters | zdroj foto, videa: Auto.cz