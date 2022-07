Ťukance a stáří jako přednost. Český designér navrhl Škodu s unikátní karoserií

Jak by se vám líbilo auto, u kterého by vás nemusely trápit škrábance, ťukance ani jiná poškození karoserie?

Právě takový vůz navrhl český designér David Sova, student Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Koncept přitom vznikl ve spolupráci s designéry ze Škoda Auto, proto nese loga mladoboleslavské automobilky.

Škoda Project Y představuje pět metrů dlouhé elektrické SUV-kupé s třímetrovým rozvorem. Jméno Y je přitom podle tvůrce referencí na anglické slovo "why" - tedy "proč". "Hlavní myšlenkou projektu totiž byla otázka, proč jsou auta tak křehká, drahá a vážná. Normálně jsou auta navrhována a prezentována tak, že jsou dokonalá ve stavu, v němž opustí výrobní linku. Každý škrábanec a ťukanec, který nevyhnutelně vznikne v provozu, je potom chyba a škoda," říká David Sova.

"Tato vada by se ideálně měla opravit výměnou a nalakováním dílu. Nový díl se tedy musí vyrobit a dopravit, což zvyšuje ekologickou stopu vozidla. Zároveň to přidává stres nám, majitelům, když se snažíme auto před vizuálním opotřebením ochránit. Vzhledem k délce životnosti auta je to podle mě nevhodný přístup," dodává mladý designér.

Koncept proto vybavil nápady, které by měly starost o případná poškození eliminovat. Autor mluví o třech vizuálních vrstvách, dvě z nich souvisejí právě s opotřebením a stárnutím vozu.

Spodní vrstvu David označuje jako "opevnění". Jde o bytelné plastové nárazníky a prahy, které chrání křehčí díly a ve spodní části uložené baterie a techniku.

"Uprostřed je výrazná bronzová patinující vrstva, která záměrně dává na odiv svůj věk a unikátní opotřebení. Ta navíc není v případě většího poškození určena k výměně, nýbrž k opravě vyklepáním či zavařením. Auto tak získává s věkem charakter a z opotřebení se stává vlastnost, ne chyba. Díky tomu by potenciálně takové auto mělo moci sloužit déle, neboť drobné škody na karoserii nebudou vnímány jako překážka nebo újma na cti majitele", popisuje designér. Dekorativní vrstva pak zahrnuje klasické lakované části karoserie a světelné prvky.

Ve finálním designu projektu se opakuje motiv dvou paralelních obdélníků. Najdeme ho v předních i zadních světlech, v parametrické struktuře po celém autě nebo ve vertikálních "zubech“ v náraznících. "A protože jde o vizi automobilu Škoda, použil jsem také takzvaný Škoda Notch, tedy charakteristický zobáček v přední masce. Ztvárněný je jako čtyři za sebe naskládaná plexiskla s nasvíceným vylaserovaným nápisem Škoda. Stejná dekorace se opakuje i vzadu a na středech kol," uzavírá David Sova.