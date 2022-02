Český designér navrhl moderní Tatru 77. Co na ni říkáte?

A je současně prvním automobilem, jehož aerodynamické vlastnosti se testovaly a ladily v aerodynamickém tunelu. Tatra model 77 vyráběla v letech 1934 až 1938, postavila celkem 255 kusů.

Život elegantního vozu s motorem vzadu lze rozdělit na dvě části: nejprve tu byla původní T77, na níž v roce 1935 navázalo vylepšení provedení T77 A. To je větší, na délku měří 5410 milimetrů (originální T77 5130 mm), má delší rozvor (3250 mm oproti 3150) a dostalo také větší a výkonnější motor.

Vzduchem chlazený osmiválec o objemu 3,4 litru poskytoval výkon 55 kW, původní třílitrová V8 dávala 44 kW. Tatra 77 A se podle výrobce dokázala rozjet až na 150 km/h. Na pohled pak "áčko" poznáte jednoduše podle třetího předního světlometu, umístěného uprostřed.

K lidem, kteří Tatru 77 A obdivují, patří také Radek Štěpán. Český designér dokonce vytvořil návrh moderní podoby této automobilové legendy. "Rád přemýšlím o tom, jak by asi vypadali nástupci klasických a už nevyráběných modelů. A Tatru jsem chtěl ztvárnit už velice dlouho," popisuje Radek, jak se jeho vize zrodila.

"Chtěl jsem vytvořit něco, co čerpá, co se hlavních proporcí týče, z modelu Tatra 77A. Snažil jsem se přitom zachovat charakteristické prvky: aerodynamickou, nízkou záď a tři kruhové elementy vpředu, umístěné v objemu, který se převaluje přes přední kola. Kapka je potom tak nějak téma pro všechno, co na autě vidíte," dodává.

Designér chtěl také spojit klasické proporce s moderními technologiemi a elektrickým pohonem. "To je kontrast, k němuž mám velice blízko. Netušil jsem však, jak to bude náročné. Jakmile vyřežete tři kruhy na předku vozu, nikdy to nebude vypadat moderně. Pořád s tím bojuji, návrh pro mne stále není hotov," upozorňuje Radek Štěpán.

Postranní polokruhové výřezy vpředu slouží jako kryt vyklápěcích světel, prostřední má ukrývat výklopný lidar a ostatními senzory. Tyto prvky spojuje tenký LED proužek. "Na bocích jsem chtěl udělat Venturiho tunel, který vychází v zadní části, a opět tím podpořit kapkovité téma. Další tunel je pak i vpředu pod světly. Vzduch putuje pod kapotou a vyúsťuje u předního skla," uzavírá šikovný designér.