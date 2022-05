Ukrajinská armáda má zajímavou novinku, kterou byste nejspíš mezi vojáky nečekali

Elektrické motocykly bývají často prezentovány jako ideální dopravní prostředek do města, kde umožní tichou a bezemisní jízdu hustou dopravou, snadné parkování a levnější provoz. Válka na Ukrajině však ukazuje, že elektrické motocykly mají místo také na moderních bojištích. A to navzdory omezenému dojezdu.

Na využití elektrických motocyklů pro-ukrajinskými a ukrajinskými jednotkami nedávno upozornil web The Drive, konkrétně jeho armádní část The War Zone, podle které využívají elektrické motocykly například vojáci z gruzínské legie, kteří by jich chtěli do budoucna pořídit mnohem víc.

Velitel gruzínské legie Mamuka Mamulashvili pro The War Zone uvedl, že mezi časté uživatele elektrických motocyklů patří především jeho týmy odstřelovačů, které se díky nim mohou pohybovat rychle a tiše na místa, odkud vedou palbu na ruské jednotky. Zhruba po 10 minutách se však musí z místa urychleně přesunout, než na jejich pozice nepřítel navede dělostřeleckou palbu.

Kromě gruzínských legionářů však elektrické motocykly údajně využívá také přímo ukrajinská armáda, pro kterou je dodává například i ukrajinská společnost Eleek. Ta sídlí ve městě Ternopil na západě Ukrajiny a pro armádu představila upravenou verzi svého motocyklu Atom, pojmenovanou jednoduše Atom Military.

Video se připravuje ...

Elektrický motocykl v typické zelené barvě dosahuje nejvyšší rychlosti 90 km/h, jeho dojezd na jedno nabití je 100 až 150 kilometrů a nabíjení by mělo trvat asi pět hodin. Motocykl měří 180 cm na délku, 75 cm na šířku a 110 cm na výšku. Jeho hmotnost je pouze 70 kg, uvézt by však měl až 150 kilogramů.

Armádní verze motocyklu je standardně vybavena motocyklovým odpružením, brzdami i pneumatikami, díky čemuž by měl být motocykl vhodný a dostatečně odolný také pro jízdu v terénu. Volitelně je navíc možné motocykl vybavit světly a USB i 220V zásuvkami pro nabíjení elektroniky v terénu.

Podle ukrajinského výrobce už byly stroje dodány jednotkám na bojišti, kde jim úspěšně pomohly splnit jejich úkoly. Bližší informace sice výrobce neuvádí, motocykl by však měl být vhodný k celé řadě úkolů. Mezi ně mohou patřit i průzkumné mise, kdy vojáci ocení nejen tichý provoz, ale také nízkou tepelnou stopu elektrických motocyklů.

V oblastech, kde ruské jednotky ruší komunikaci, lze navíc motocykly snadno využít k jednoduchému předávání informací mezi jednotkami. Ostatně díky nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům lze motocykly snadno přepravit i na člunu a efektivně se poperou i s náročnějším terénem. Elektrické motocykly by navíc měly být hůř viditelné i pro nepřátelské drony.

Ukrajinské jednotky přitom mají s využíváním malých dopravních prostředků bohaté zkušenosti. Ostatně nedávno jsme informovali například o upravených kompaktních buggynách, na které ukrajinské jednotky umisťují protitankové střely a efektivně s nimi ničí ruskou techniku.

S podobnou koncepcí, tedy elektrických či elektrifikovaných motocyklů, přitom již delší dobu experimentují také západní armády. Například americké armáda se před lety pochlubila konceptem hybridního motocyklu, který nabízel jak dlouhý dojezd, tak i možnost neslyšného pohybu s elektrickým pohonem.