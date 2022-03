Ukrajinci fascinují svět. Prohlédněte si techniku, kterou ukořistili

Ačkoliv mnozí očekávali, že v případě ruské invaze na Ukrajinu půjde o relativně krátké střetnutí, její obránci vzdorují již druhým týdnem. Z bojiště se navíc na veřejnost dostává stále více materiálů, které ukazují válku téměř v přímém přenosu. Ve většině případů se přitom jedná o videa pořizovaná ukrajinskými obránci, kteří toho stíhají opravdu hodně.

Kromě schopnosti bránit velká města, hájit vzdušný prostor a narušovat zásobování nepřítele, které má podle všeho už tak dost problémů, se totiž ukrajinští obránci zvládají chlubit i technikou nepřítele, kterou se jim podařilo ukořistit. K podobným věcem sice dochází v každém konfliktu a na obou stranách, v případě konfliktu na Ukrajině je však zajímavé, jaká technika a jakým způsobem nakonec skončila v rukou Ukrajinců, kteří byli vždy řazeni do role slabších.

Velice často se totiž na sítích, zejména tedy Twitteru, objevují informace o technice, kterou museli ruští vojáci opustit kvůli nedostatkům paliva zapříčiněnému již zmiňovanými nedostatky v logistice a útoky na zásobování. A právě na tenhle problém reagovala i ukrajinská influencerka, která na Instagramu vytvořila návod, jak opuštěný obrněný transportér po doplnění paliva nastartovat a uvést do pohybu.

V tomto případě se jednalo o kolový obrněný transportér BTR-80, který je jedním z nejčastějších kolových obrněných transportérů v ruské armádě. Víceúčelové obojživelné obrněné vozidlo BTR-80 s pohonem 8x8 bylo do výzbroje (ještě sovětské) armády zařazeno v roce 1985 a během let se dočkalo mnoha různých nástaveb i vylepšení, která byla mnohdy realizována přímo jeho uživateli. Kromě Ruska totiž stroj využívají i armády Ukrajiny, Estonska, Venezuely, Jemenu a mnoha dalších zemí.

Některé stroje však nebyly opuštěné jen kvůli nedostatku paliva, ale například kvůli zapadnutí. Ačkoliv se ruská armáda před invazí chlubila, že její tanky jsou na bláto připravené, mnoho kousků obrněné techniky nakonec zůstalo opuštěných v polích a podél cest.

Ukrajinská armáda, případě teritoriální obrana, se pak na sociálních sítích chlubí videi, na kterých můžeme vidět opuštěnou či zapadlou techniku taženou za traktory, což nakonec vedlo i k vytvoření několika speciálních meme. Navíc se na sociálních sítích často objevuje malý rýpanec, že největším dodavatelem vojenského vybavení Ukrajině je nyní Rusko, jakkoliv ze západu proudí tisíce kusů lehkých i těžkých pěchotních zbraní.

Vraťme se ale k technice, kterou se ukrajinští obránci často chlubí na sítích. Mezi pásovými vozy patří mezi ty častější například obrněný pásový transportér MT-LB, který byl do výzbroje (opět ještě sovětské) armády zaveden dokonce již v padesátých letech. Podobně jako BTR-80, také MT-LB je obojživelníkem a stal se základem pro celou řadu úprav, včetně sanitní, podvozku pro samohybnou houfnici nebo základu pro odminovávací zařízení UR-77 Meterorit, které můžeme vidět na videu níže.

Kromě základní role obrněného transportéru pro přepravu pěchoty, většinou doplněného o bojovou věž, se často objevuje i ve verzi protiletadlového systému krátkého dosahu Strela-10. A podle všeho se již obráncům podařilo zajmout několik těchto kompletů na různých podvozcích. Mnohem větší starosti však Rusům bude dělat ztráta jiných prostředků protiletadlové obrany, kterými jsou relativně moderní systémy Tor M2 a Pancir S1.

Systém TOR, který Rusko nasadilo zřejmě ve starší verzi M1 i modernizovanějších provedeních M2, je systémem krátkého a středního dosahu na pásovém podvozku s raketovou výzbrojí, jehož možnosti dalece překonávají starší systémy Strela-10. Ostatně systém Strela je vybaven jen čtyřmi staršími raketami, zatímco systém TOR může nést 8 až 16 modernějších raket. Má také výkonnější radary, díky čemuž je schopen přesnějšího navádění více raket cíl.

Ještě zajímavějším úlovkem pro ukrajinské ozbrojené síly je ale systém Pancir-S1. Ten je nejčastěji postaven na základech nákladního vozu KAMAZ s pohonem 8x8 a do služby byl uveden teprve v roce 2012. Opět se jedná o systém krátkého a středního dosahu, který je ale proti předešlým systémům vybaven kombinací kanónové a raketové výzbroje. Kanóny by podle všeho měly být určeny pro likvidaci bližších cílů, včetně vrtulníků a dronů, zatímco rakety pro likvidaci vzdálenějších cílů.

Zajímavostí u několika zajatých systémů Pancir i mnoha zásobovacích náklaďáků by měl být stav jejich pneumatik, které jsou po jízdě v blátě poškozené. Podle některých názorů mohlo dojít k zanedbání jejich údržby, kvůli čemuž se nyní pneumatiky po podhuštění (pro snazší jízdu blátem) rozpadají. Jde ale pouze o teorii a k poškození vozidel a jejich opuštění mohlo dojít i z jiných důvodů.

Systém Pancir by měl být jedním z modernějších prvků ruské protiletadlové obrany a cena jednoho kompletu by se měla pohybovat v desítkách milionů dolarů. Těžko říct, zda ukrajinská armáda dokáže tento komplexní systém využít ve svůj prospěch, například ukořistěné systémy Strela už by ale měly být využívány, což Rusku jistě ztíží dosažení vytoužené nadvlády ve vzduchu.

Obránci se navíc na sítích chlubí také zajatými tanky nejrůznějších typů. Od starších T-72, mnohdy modernizovaných nebo osazených přídavným pancéřováním, přes různé verze modelu T-80 až po moderní tanky typu T-90. Slavné Armaty, kolem jejichž představení byl před lety obrovský rozruch, má ruská armáda zřejmě stále jen ve verzi prototypů, neb se jejich výroba již několikrát odkládala.

Využití kořistních tanků T-72 a T-80 by přitom pro ukrajinskou armádu neměl být problém – před vypuknutím války je měla i ve vlastní výzbroji. Na sociálních sítích se navíc objevují videa, jak se o zprovoznění kořistních tanků T-80 snaží i členové teritoriální obrany, pro které půjde o mimořádně hodnotnou součást výzbroje.

Na platformě tanku T-72 je navíc postaven i obávaný systém TOS-1 Buratino, vícehlavňový raketomet s termobarickou (vakuovou) municí, který se ukrajinským ozbrojeným silám také povedlo zajmout. Dodejme, že tento systém je extrémně ničivý díky schopnosti vytvořit masivní tlakovou vlnu, za kterou následuje vytvoření podtlaku. Účinek na živou sílu v místě dopadu je tak zničující.

Vedle protiletadlových systémů, obrněných vozidel, samohybných houfnic a tanků se navíc ukrajinské armádě daří získávat i pásová bojová vozidla pěchoty – známá jako BMP a v Česku jako BVP. Často jde o letitá BVP-1 (ve službě od šedesátých let) a BVP-2 (ve službě od osmdesátých let), dodnes využívána také v AČR (která za ně aktuálně hledá nástupce), stále častěji se ale objevují i modernější stroje BVP-3, uvedené do služby v devadesátých letech a následně modernizované.

Na místech, kde se ukrajinští obránci střetli s výsadkovými jednotkami ruské armády (VDV), se pak objevují lehčí bojová výsadková vozidla s označením BMD, která jsou ve srovnání se stroji BVP menší, lehčí a umožňují shození z letadla na padáku. Vývoj BMD začal již v šedesátých letech, poslední (čtvrtá) generace s charakteristickým 100 mm kanónem spřaženým s 30 mm kanónem se však vyrábí až od roku 2004.

Vozy BMD přitom díky bohaté výzbroji zajišťují výsadkářům širokou podporu, novější modely BMD-3 a 4 navíc mohou být vysazeny z letadla již s posádkou na palubě, což urychluje jejich zapojení do bojů. Na snímcích z Ukrajiny se však často objevují spíše starší kusy, mnohdy poškozené nebo zajaté i s bohatou výzbrojí na palubě.

Kromě obrněné a bojové techniky se však ukrajinským obráncům daří zajímat také různé kolové dopravní prostředky. Od různých náklaďáků, ať již zásobovacích či táhnoucích dělostřelectvo, až po menší vozidla pěchoty. Nejčastěji se jedná o obrněná vozidla GAZ Tiger 4x4, do služby zavedená v roce 2006, která mohou být osazena také různými zbraňovými systémy.

I tato vozidla jsou využívána výsadkovými a průzkumnými jednotkami, takže se velmi často objevují na záběrech přímo z bojiště, kde bývají ničena či obsazována. Za volantem jednoho z těchto kořistních vozů se navíc před časem zvěčnil i Vitalij Kim, guvernér oblasti Mykolajiv, která se navzdory obsazení pochlubila vyhnáním ruských vojsk a nyní opět svádí boje o svou nezávislost.