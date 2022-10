Úspěch Porsche na burze? Koncern VW zvažuje uvedení dalších značek

Německá automobilová skupina Volkswagen chce na zkoušku uvést na burzu i další své značky. Rozhodla se tak poté, co se její dceřiná firma Porsche po vstupu na burzu minulý týden co do hodnoty téměř vyrovnala mateřskému koncernu.

Německému hospodářskému deníku Handelsblatt to dnes řekl generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume. Neupřesnil ale, zda jsou další vstupy koncernových značek skutečně v plánu.

Blume nařídil dceřiným koncernovým společnostem, aby se zkušebně začaly připravovat na vstup na burzu. Na burze se zatím neobchodují značky Audi, Lamborghini, Bentley, Škoda, Seat a Cupra. Výsledky přípravných testů společnost představí na dni kapitálových trhů v příštím roce.

"Mělo by se to chápat jako trénink," řekl Blume. "V rámci koncernu Volkswagen cítím jasnou motivaci dát kapitálovým trhům větší význam," pokračoval. "Každý, kdo se připravuje na kapitálový trh, se zaměřuje na to podstatné," dodal.

"Určitě bych si dokázal Volkswagen Group představit jako určitý druh holdingu pro různé společnosti zapsané na burze. Pokud by se to udělalo moudře, mohlo by to přidat významnou hodnotu a zlepšit konkurenceschopnost skupiny a značek," uvedl automobilový expert firmy QuantCo Arndt Ellinghorst.

Akcie automobilky Porsche vstoupily na burzu minulý čtvrtek. Dnes před polednem přidávaly přes jedno procento na více než 83 eur, a pohybovaly se tak mírně nad emisní cenou. Akcie Volkswagenu vykazovaly růst skoro o tři procenta, výrazně ale zpevňoval celý trh.