V přestavbách užitkáčů Renault se meze nekladou. Naživo jsme omrkli ty nejzajímavější

Užitkovým Renaultům se na českém trhu daří, což značka dokládá nejen samotným objemem prodejů, ale také jeho vzestupnou tendencí nebo množstvím přestaveb, které vychází z jejích modelů. Možnosti svých lehkých užitkových vozidel chce prezentovat ještě větší skupině potenciálních zákazníků, proto vyráží na Business Tour 2023. Jejím startem se stala akce Business Days, kde jsme měli možnost setkat se jak se zástupci značky, tak s přestavbáři.

Králem prodejů lehkých užitkových vozidel je na českém trhu od roku 2021 značka Renault. Právě v předloňském roce si odbytem 2.678 vozidel zajistila první pozici a navýšila tržní podíl na 13,5 % (meziročně +4,4 %). Loni Renault úspěch zopakoval a meziročně navýšil objem prodejů o 6,3 %. Šel přitom proti trendu trhu, který loni naopak o 14 % klesl. Více než polovinu prodaných vozů má přitom na svědomí model Master.

Se zájemci o užitkové vozy značka jedná primárně skrze síť Renault Pro+, v jejímž rámci poskytuje prodejní i poprodejní služby, stejně jako asistenci při řešení souvisejících individuálních potřeb. Na celém světě momentálně funguje přes 600 takových center, přičemž v České republice jich je momentálně 16 – v každém krajském městě minimálně jedno. Experti Renault Pro+ zároveň zákazníkům pomáhají se zajištěním přestaveb. V průměru je totiž přestavěno každé druhé užitkové vozidlo Renault.

Základní úpravy a přestavby je schopen Renault provádět sám, a to v podstatě okamžitě po dokončení výroby výchozího vozu. Po výjezdu z továrny vůz rovnou zamíří do blízké dceřiné společnosti Qstomize a teprve odtamtud míří k prodejci, který jej předá zákazníkovi. Renault říká, že ve srovnání s dodáním vozu v sériové podobě dojde ke zdržení o délce zhruba dvou dní. V rámci poprodejních služeb navíc značka dokáže vozidlo dále vyšperkovat o různé doplňky, držáky nebo jiné praktické prvky.

Komu by ani to nestačilo, může zvolit lokální úpravu, kdy Renault umí vyrobený vůz odvézt přímo zvolenému přestavbáři. Francouzská značka momentálně dohlíží na síť více než 350 certifikovaných společností, přičemž každá z nich od Renaultu Pro+ dostává tříletou certifikaci a každý rok je kontrolována kvalita její práce. Řada takových firem funguje i v České republice, takže jsme se s nimi a s jejich produkty mohli seznámit v rámci akce Business Days.

Podle Petra Motalíka, produktového manažera lehkých užitkových vozů pro Renault Česká republika se přestavby svým charakterem dělí do 14 segmentů, které jde tematicky sloučit do čtyř hlavních skupin: zdravotnictví a bezpečnost, stavebnictví a údržba, nákladní doprava a převoz osob. Svoji tvorbu nám prezentovalo devět společností: Auto-Klima Bohemia, BS – Transportní chlazení, Hagemann, Jíša, Montex, Motowektor, Paragan Horseboxes, Paragan Trucks a Prossan CZ.

Úpravám se v podstatě meze nekladou a všechny společnosti při své prezentaci zmiňovaly, že jsou schopné se přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka. Může se přitom jednat o cokoliv od jednoduchých valníkových nástaveb přes vestavby pro dělníky až po sanitky nebo vozy pro převoz koní. Velkým tématem u přestaveb je také chlazení přepravního prostoru, ať už kvůli převozu potravin či jiného zboží citlivého na teplotu, tak pro účely zdravotnicích nebo pohřebních služeb.

Přestavbáři se učí pracovat také s různými specifiky, mezi něž se v poslední době začíná řadit pohon na elektřinu nebo unikátní řešení Open Sesame, díky kterému se Renault Kangoo na straně spolujezdce obejde bez B sloupku. Na fotkách u textu můžete zahlédnout již zmiňované sanitky, vůz pro převoz krevní plazmy, vysloužilou putovní kavárnu Costa Coffee (společnost Jíša ji přivezla jako ukázku, jak se přestavby drží po letech provozu) a mnohé další. Za základ přitom posloužily všechny užitkové modely Renaultu, od Kangoo/Express po Master.

Velice zajímavá je nabídka společnosti Paragan, která se před několika lety rozdělila na dvě samostatné firmy – Paragan Horseboxes a Paragan Trucks. Ceny jejich přestaveb možná nejsou nejnižší, ale na druhou stranu za to prý zákazník dostane odpovídající kvalitu. Plus si může navymýšlet v podstatě cokoliv. Takže například i ve voze určeném k převozu koní může být místo až pro pět cestujících a až čtyři místa na spaní (dvě spíše dětská), nebo mohou být zadní sedadla vyměněna za vestavěnou kuchyňku, aby byl člověk na cestách soběstačný.

Kdybychom ale chtěli popsat všechny vystavené přestavby nebo popsat všechny úpravy, které přestavbáři nabízí, článek by neměl konce. A to je na tom to kouzelné – že si jako zákazník můžete vymyslet v podstatě cokoliv a nemusíte se spoléhat jen na práci zahraničních firem, když i v naší malé republice je přestavbářů dostatek. Snad všichni umí pracovat také s vozy jiných značek než je Renault, ovšem i na poli přestaveb je francouzská automobilka na našem trhu jednička. Zástupci značky do toho ovšem nepočítají Iveco, které prý pracuje s jinou koncepcí. I kdybychom jej do toho počítali, pozice dvojky na trhu je stále skvělým výsledkem.