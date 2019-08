V přízemí garáž a na dvorku okruh? Tenhle dům je sen každého petrolheada

Realitní společnost F1 Real Estate Group zařadila do své nabídky dům, o kterém už někdy snil snad každý z nás. Dvoupatrová vila ve středomořském stylu, stojící poblíž texaského Cressonu, totiž nabízí parkování pro šest aut, vybavenou dílnu a hned za jejím plotem leží okruh „Motorsport Ranch“ o rozloze 124 hektarů.

Přízemí domu, který byl postaven v roce 2005, tvoří garáž pro šest automobilů, která je vybavena i dílnou, dvěma hydraulickými zvedáky a skladem na pneumatiky i náhradní díly. Podlaha je navíc pokryta speciálním podkladem do dílen, který výrazně usnadňuje její údržbu a čištění. Kromě toho je ale v přízemí i plnohodnotná koupelna, díky které můžete po práci na autech přijít do horního patra opět jako člověk.

V horním patře se nachází dvě ložnice se dvěma koupelnami a prostorná hlavní místnost, která slouží jako kuchyně, jídelna a obývají pokoj. Nechybí však ani prostorná a zastřešená terasa, umístěná směrem k okruhu, která ještě rozšiřuje obytný prostor a nabízí možnost třeba pohodového grilování s přáteli během sledování závodu. Zkrátka značka ideál.

Závodní trať, která nabízí okruhy o délce 2,7 a 2 kilometry, bohužel není součástí nabídky, to ale neznamená, že byste se na ni nemohli vydat. Podle informací The Drive stačí pouze zaplatit vstupní poplatek 3.700 dolarů (cca 85.000 Kč) a poté platit pravidelný členský poplatek 100 dolarů (2.300 Kč) měsíčně. Není to sice málo, jenže vjezd do na okruh je od nemovitosti „co by kamenem dohodil.“

Navíc – 3.700 dolarů už se v pořizovací ceně domu poměrně snadno ztratí. Realitní kancelář totiž dům nabízí za částku 449.000 dolarů, což je v přepočtu asi 10.4 milionu korun. Není to sice málo, ale na druhou stranu – v centru Prahy existují byty, kde byste za tuto sumu měli třeba jen 3+1, cca 100 m2 a o parkování pro šest aut byste si mohli nechat jen zdát.