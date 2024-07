Vladimír Polívka: Táta Bolek mi dal s auty jedinou radu, ale stála za to!

Jak podotýká David Šprincl v úvodu povídání s Vladimírem Polívkou, do studia podcastu „Moje auto“ k nám přišel člen slavného hereckého i autařského rodu. Vždyť maminka Chantal i sestra Anna se několikrát ukázaly za volanty závodních vozů. A co mužská část? Otec Bolek Polívka a sám Vladimír?

Vášeň Vladimíra Polívky pro auta se pojí hlavně se značkou Porsche. „Porsche miluju od malička, jezdil jsem starší panamerou a snil jako každý kluk po modelu 911. Nyní jsem dostal možnost sednout do nového cayennu. To auto je obří a přitom jezdí jako lehké sportovní kupé. Každé ráno se těším, až do něj sednu a pojedu úplně kamkoliv. Tentokrát k vám do podcastu,“ říká Vladimír Polívka, který 5. července oslavil půlkulaté narozeniny.