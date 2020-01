Volkswagen Arteon Shooting Brake je realitou. Tady jsou první špionážní snímky

Volkswagen po někdejším příchodu Passatu CC v roce 2008 už léta nabízí elegantní čtyřdveřové kupé, dnes v podobě modelu Arteon, který Passat CC (respektive později jen CC) nahradil v roce 2017. Ještě před jeho příchodem se objevily zvěsti, že fastback doplní i druhá karosářská verze, shooting brake. V roce 2018 pak jeho příchod automobilka skutečně potvrdila a nyní tu máme i první snímky.

První fotografie automobilu známého jako Volkswagen Arteon Shooting Brake jsou ryze špionážní, pořízeny byly přímo v zákulisí, uvnitř prostor nejmenované čínské továrny, kde se auto bude vyrábět pro nejlidnatější zemi světa. Novinku ukazují z bočních profilů, a tak už máme dobrou představu o tom, jak bude vypadat.

Příď není překvapením, je vlastně totožná jako u výchozího Arteonu. Rozdílem je však jinak zdobený přední nárazník. Už boky jsou však jiný příběh – odlišná není jen silueta karoserie a zadní blatníky, ale také fakt, že spodní část karoserie Arteonu Shooting Brake je oplastovaná. Že by se tedy jednalo svým způsobem o Allroad, respektive Alltrack?

Také záď navazuje na výchozí fastback, konkrétně třeba tvarem koncových světel. Nechybí ale ani prudce se svažující páté dveře.

Základem bude shodná platforma jako u Arteonu, což je konkrétně architektura MQB. Shodovat by se měl i rozvor 2.842 mm nebo třeba nabídka motorů. Rozšířit by ji ale mohl konečně šestiválec, o němž se v souvislosti s Arteonem dlouhou dobu spekuluje.

Přímý konkurent na trhu mimochodem nebude. Kia sice nabízí shooting brake Proceed, ten se ale řadí do nižší střední třídy, stejně jako Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. Koncepčně blízko wolfsburské novince tak bude mít leda Peugeot 508 SW nebo Opel Insignia Sports Tourer, která se podle slov svých tvůrců vozy kategorie shooting brake též inspirovaly.

Více ale o Volkswagenu Arteon Shooting Brake zatím nevíme. Když automobilka přiznala příchod shooting braku, neprozradila, kdy se tak stane. Auto na přiložených špionážních fotografiích ale vypadá hodně reálně, a tak se nebudeme divit, když Arteon Shooting Brake uvidíme už brzy. Nabízí se třeba březnový autosalon v Ženevě, kde by se vůz mohl představit, třeba v podobě konceptu. Tak co, těšíte se na něj? Do prodeje by se sériová varianta mohla dostat na začátku roku 2021.