Kia ProCeed 1.4 T-GDI (103 kW) 7DCT – Tak trochu jiný kombík

Shooting brake, to byla kategorie automobilů přizpůsobených jízdě na lov, která se postupně vyvinula přes kombíky s prvky kupé až do dnešní podoby, kdy jde o kombi s nízkou siluetou karoserie. Zkrátka taková alternativa ke „čtyřdveřovým kupé.“ Zatím moc neprorazila, typická je spíše mezi dražšími vozy, zkouší to s ní například Mercedes-Benz, postupně ale míří také do mainstreamové kategorie. Nově takový vůz nabídl Peugeot (508 SW) a neustále se hovoří také o příchodu takového Volkswagenu (Arteon shooting brake). Ještě před nimi na trh uvedla svůj sportovně střižený kombík Kia.

Jmenuje se ProCeed a na rozdíl od Peugeotu (a údajně připravovaného Volkswagenu) s ním korejská automobilka zamířila do nižší střední třídy, v níž je naprostým unikátem. Ano, je tu sice Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, čekající na zahájení prodeje druhé generace, ten ale přece jen cílí na jinou klientelu než mainstreamová Kia.

V tuto chvíli je třetím členem rodiny Ceed, který doplňuje pětidveřový hatchback a tradiční kombík Ceed SW. Doplní je ještě crossover přezdívaný Xceed, který bude představen během letošního léta. V nabídce značky je shooting brake vlastně nepřímým nástupcem dosavadního Pro_cee’du, což byl třídveřový hatch. Kvůli nízkému zájmu zákazníků s ním ale Kia skončila a nahradila ho jinak koncipovanou verzí.

Šmrncovní kombi

S ostatními zástupci rodiny Ceed spojuje shooting brake shodný základ, konkrétně architektura K2, což napovídá už stejná šířka 1.800 mm, stejně jako totožný rozvor 2.650 mm. Délka 4.650 mm odpovídá kombíku, výška 1.422 mm je z aktuálně nabízeného tria Ceedů nejmenší. Ve srovnání s kombi je ProCeed o 38 mm nižší.

Kia ProCeed – srovnání rozměrů s dalšími verzemi Ceedu Model ProCeed Ceed Ceed Sportswagon Délka (mm) 4605 4310 4600 Šířka (mm) 1800 1800 1800 Výška (mm) 1422 1447 1465 Rozvor (mm) 2650 2650 2650 Objem zavazadelníku (l) 594 395 625

Nejvíce se tak ProCeed liší svým zevnějškem, a to opravdu výrazně. S výchozím Ceedem sdílí jen kapotu a blatníky, všechny ostatní panely karoserie jsou jiné, včetně sklonu A sloupků. Vedle jinak řešené zádě za to může i fakt, že ProCeed je nabízen výhradně ve sportovně stylizovaných verzích GT Line a GT. Jeho příď s charakteristickým „tygřím nosem“ má tak sportovní šmrnc.

Ze samotné siluety lehce evokující Porsche Panamera jsem po prohlédnutí si prvních fotografií byl trochu v rozpacích, auto mi přišlo z některých úhlů až příliš baculaté, po živém setkání ale musím říct, že tvary v reálu fungují. Chromovaná ploutev u zadních dveří je odkaz na výchozí koncept, který v roce 2017 dal poprvé najevo příchod tohoto vozu, líbí se mi také úzká koncová světla propojená vodorovnou lištou nebo zadní okno skloněné v ostrém úhlu 64,2°. Snad jen ty atrapy koncovek výfuku šlo určitě udělat atraktivněji.

S prostorem to není tak špatné

Naopak vnitřní prostředí je důvěrné známé, provedené změny jako hliníkové pedály, černá stropnice nebo dole zploštělý multifunkční volant známe již ze sportovně laděného provedení GT Line ostatních karosářských variant.

To znamená, že tu zůstávají některé nešvary známé z ostatních Ceedů. Poněkud nudnou palubní desku by to chtělo oživit nějakým dekorem, červené ukazatele teploty klimatizace jsou pak v některých situacích špatně čitelně – jejich jas nelze nastavit.

Jinak ale na kabině Ceedu, respektive ProCeedu, není co kritizovat. Použité materiály i jejich zpracování jsou na vysoké úrovni, na vrchu palubní desky tu máte i imitaci kůži. Ovladače jsou logicky rozmístěny s tím, že tu zůstávají konvenční tlačítka jak pro ovládání ventilace, tak pro přímý vstup vybraných položek menu. Jednoduchá grafika budíků je dobře čitelná, hezky na očích je také nahoru vysunutý displej multimediálního systému, který je dotykový, s úhlopříčkou osmi palců.

Jeho navigace nás ale mnohdy vedla zvláštními trasami. Při párování vozu s chytrým telefonem pak počítejte s tím, že musíte stát a mít zařazené „péčko,“ jinak systém odmítá s mobilem komunikovat. Taková snaha o bezpečnost za volantem ale vůbec nemyslí na případného spolujezdce, který by si za jízdy chtěl spárovat s autem svůj smartphone.

Volant se však příjemně drží a sedačky s výraznými bočnicemi pěkně podrží tělo. Otočení se dozadu však ukáže, že výhled tímto směrem připomíná škvíru poštovní schránkou přesně tak, jak byste vzhledem k siluetě a nízkému zadnímu oknu očekávali. Ještě že jsou zadní parkovací senzory včetně kamery součástí standardní výbavy Proceedu. Jen škoda, že je nelze doplnit parkovacími čidly vpředu, ty vůz vůbec nenabízí ani v nejvyšší specifikaci blížící se k sedmi stům tisícům korun. A to nám vzhledem k cenové relaci přijde jako slušný přešlap...

Naopak s místem na zadních sedadlech to není tak špatné, jak byste asi vzhledem k nízké siluetě karoserie čekali. Se svými 184 centimetry mi nad hlavou zbývá ještě asi čtyřcentimetrová rezerva. Před koleny už ale tolik prostoru nemám. Daní za krásu je i omezený nástupní prostor.

Špatné to není ani se zavazadelníkem, udávaný objem 594 litrů je slušný, byť je samozřejmě menší než u praktičtějšího kombíku Ceed SW (625 litrů). Musíte navíc počítat s tím, že zavazadlový prostor sází hlavně na délku (105 cm), naopak na výšku moc nemá (34 cm). Rozměrnější předměty se sem nevejdou vzhledem ke sklonění zadního okna. Ani vstupní otvor není zázračný, od praktičnosti je tu ale typický kombík. ProCeed se navíc nenechá zahanbit praktickými prvky, ať už háčky po stranách na nákupní tašky, odkládacími prostory pod podlahou nebo faktem, že po sklopení zadních sedadel (za příplatek v poměru 40:20:40) nevznikne žádný schod.