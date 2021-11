Volkswagen chce ve Wolfsburgu postavit novou továrnu. Má to pomoci v boji s Teslou

Vedení automobilky Volkswagen aktuálně takřka všechny plány podřizuje úspěchům na poli elektrických automobilů, kterým management německé značky hodně věří. Nyní dokonce kvůli elektroautům hodlá postavit zcela novou továrnu, a to jen nedaleko své centrály v domovském Wolfsburgu. Ta má být určena pro produkci elektřinou poháněných aut vyvíjených v rámci projektu Trinity.

Stavba nového závodu bude méně komplexní záležitost než přestavba stávající továrny, vysvětluje předseda představenstva značky Volkswagen Ralf Brandstaetter. V rámci projektu Trinity totiž vzniká nová vlajková loď značky, která bude příkladem nové generace elektromobilů. Počítá se nejen s pokročilou technikou, ale také novým procesem výroby. Při výstavbě nového závodu pro elektromobily by tak Volkswagen nebyl limitován řešením stávající továrny, přizpůsobené ještě vozům se spalovacím motorem.

Ty se navíc ve Wolfsburgu budou ještě nějakou dobu vyrábět. Volkswagen počítá s tím, že dvě ze čtyř stávajících montážních linek by mohly na výrobu elektroaut přejít až někdy kolem roku 2027.

Moderní technice by se u nového závodu přizpůsobila účinnější logistika. Nejde přitom jen o moderní techniku elektrického pohonu, ať už z hlediska kapacity baterií nebo rychlosti nabíjení, u projektu Trinity se počítá také s vysokou úrovní digitalizace nebo pokročilými elektronickými systémy pro autonomní jízdu. Vůz má být dokonce technicky připraven na autonomní jízdu na úrovni 4, ve většině případů by tak zvládal jízdu zcela sám, bez dohledu řidiče. Základ má poskytnout zcela nová elektrická platforma SSP (Scalable Systems Platform).

Plán nicméně musí ještě posvětit klíčoví akcionáři. Ti mají v následujícím měsíci schvalovat investice značky pro následujících pět let. Jejich součástí by měla být právě i zamýšlená výstavba nového závodu.

Možná stavba dalšího závodu speciálně určeného pro výrobu elektromobilů je další snahou Volkswagenu technologicky dohnat konkurenční Teslu. Cílem totiž je zajistit, aby nová továrna ve Wolfsburgu byla schopná postavit automobil za zhruba 10 hodin. To by byl podobný čas jako u Tesly Model 3 vznikající v nově vybudované továrně Gruenheide nedaleko Berlína. To výroba stávajících elektroaut Volkswagenu je značně pomalejší, vznik ID.3 trvá v továrně ve Cvikově cca 30 hodin. V příštím roce pak změnou výrobního procesu má tento čas klesnout na 20 hodin. A to je přitom továrna ve Cvikově dnes už přebudovaná výhradně na výrobu elektrovozů.

První výsledek projektu Trinity bude podle dřívějších zpráv uveden v roce 2026. Nová továrna by každopádně měla mít kapacitu na výrobu 250.000 aut ročně.