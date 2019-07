Volkswagen chystá restrukturalizaci. O výrobu velkých dieselů má zájem Cummins

Volkswagen Group v příštích letech hodlá mohutně investovat do nástupu elektromobily, což si žádá vysoké náklady. Finance na to by německý koncern mohl získat také prostřednictvím prodeje některých svých divizí. Spekulovalo se o prodeji výrobce motocyklů Ducati nebo dokonce značek Bentley a Lamborghini. Nyní už je tu dokonce nabídka na jednu ze součástí VW Group.

Tou je MAN Energy Solutions, v Německu sídlící společnost zabývající se primárně výrobou velkých dieselových agregátů a turbín, které se využívají v lodích nebo v elektrárnách. Vznikla teprve nedávno, v roce 2010, spojením firem MAN Diesel a MAN Turbo, kdy se oddělila od výrobce nákladních vozů a autobusů MAN Truck & Bus .

Zájem o ni má americká společnost Cummins. V Česku možná tolik známá není, vyrábí však též elektrické generátory a především dieselové agregáty, které užívají třeba pick-upy značky Ram koncernu FCA. Jednotky se mohou objevit i v nákladních vozidlech Tatra a Avia.

Obě strany už podle zákulisních zpráv spolu jednají, přičemž Volkswagen prý už má na stole konkrétní nabídku od Cumminsu. „Nekomentujeme fámy nebo spekulace na trhu,“ odmítá komentovat tyto zprávy mluvčí americké společnosti. Mluvčí Volkswagenu zase jen zopakoval, že firma zkoumá různé možnosti svého podnikání, jednání s Cumminsem komentovat nechce.

Volkswagen každopádně již v květnu dal najevo, že by se MAN Energy Solutions rádo zbavilo a tuto svoji součást prodalo. Nynější šéf koncernu Herbert Diess totiž razí strategii zjednodušení portfolia skupiny a klidně by některou z 12 značek prodal. MAN Energy Solutions by přitom byla ideální volba – tato firma se nezabývá původní disciplínou koncernu, tedy výrobou automobilů. Prodej by koncernu údajně mohl vynést zhruba tři miliardy eur, což je v přepočtu 76 miliard korun.