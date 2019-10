Volkswagen Group chce opět udělat Škodovku levnější. Zaměřila by se na východní trhy

Volkswagen Group je obří automobilový kolos, jehož součástí je osm automobilových značek. Zatímco v luxusní sféře jsou jednotliví členové jasně hierarchizovaní (Bentley stojí nad Audi), stejně jako ti sportovní (Porsche nabízí i „běžné“ sporťáky, Lamborghini sází výhradně na „exotiky“ a Bugatti je prostě to nejrychlejší), v mainstreamové produkci koncernu tak jasné rozlišení nalajnované není. Vedení skupiny to však čas od času chce změnit.

A zprávy o jasnějším rozlišení Škody, Seatu a Volkswagenu vyplouvají na povrch opět, v době, kdy koncern bude muset stát na pevných základech, aby nadcházející éru elektrifikace zvládnul. Koncern zkrátka chce všechny značky jasně identifikovat, aby si jen minimálně konkurovaly. To se dnes moc nedaří, přece jen Seat, Škoda a Volkswagen bojují víceméně o tu samou klientelu, což nepřímo přiznává i vedení.

„Chceme dosáhnout jasnější identity našich značek,“ říká hlavní stratég koncernu Michael Jost. A rovnou dává příklad, jakým způsobem by to bylo. „Seat by mohl reprezentovat více emoční automobily, což je ilustrováno značkou Cupra. Škoda by se zase mohla intenzivněji zaměřit na trhy východní Evropy, stejně jako na zákazníky hledající funkčnost,“ uvádí vedoucí produktové strategie VW Group, který v minulosti pracoval na stejné pozici ve Škodě Auto.

Jost tak vlastně opakuje plány, o kterých se mluvilo již v minulosti, nikdy však na jejich úplnou realizaci nedošlo. Seat by se podle této strategie stal jakousi konkurencí pro Alfu Romeo, zatímco Škoda by se více přiblížila Dacii.

Jedna věc jsou však plány manažerů a druhou zájem zákazníků. Je otázkou, zda mladá klientela Seatu (španělská značka má v průměru nejmladší klienty v rámci koncernu) skutečně hledá španělský ekvivalent k Alfě Romeo, jak si vedení Volkswagenu představuje. Stejně tak je otázkou, zda by klientele Škody najednou stačilo jen to, co nabízí Dacia. Přece jen si mladoboleslavská značka vybudovala v posledních letech určité renomé, a tak by byla škoda ji vrátit zpět mezi výhradně budgetové výrobce.

Ať už to dopadne s další strategií Seatu a Škoda jakkoliv, jedno je jisté, vedení koncernu bude minimálně zvažovat, zda si některé modely příliš nekonkurují a zda se některých z nich raději nezbaví. Změny v nabídce můžeme prý čekat také od mateřského Volkswagenu, který by se podle jedné z možných strategií postupně orientoval výhradně na elektromobily.

„Velice pečlivě se zabýváme možným překrytím portfolií našich značek. Kvůli tomu například do Evropy nedorazí Tiguan Coupé,“ uvádí jeden příklad Jost. To bohužel může ovlivnit nabídku Škody, kde se už v minulosti spekulovalo o tom, zda Superb bude pokračovat i ve své čtvrté generaci. Jeho design se sice líbí, prodejně se mu nadmíru daří, jenže střední třída trvale klesá a Superb zřejmě až příliš ubírá prodeje bratrskému VW Passat. A který model VW Group ve svém portfoliu asi zachová raději?