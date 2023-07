Airbagy jsou navrženy tak, aby se aktivovaly, jakmile se vůz srazí s jiným objektem. A to na pokyn senzoru, který naměří dramatické zpomalení. Airbag potom používá k naplnění vaku v podstatě řízenou explozi.

Airbagy se naplní rychlostí přes 300 km/h do tloušťky 30 až 45 cm. Trvá to kratší okamžik, než je mrknutí oka. Hlasitost rány může dosáhnout až 170 dB. V zadní části vaků jsou otvory, které odvětrají přebytečný vzduch, aby vám airbag nevybuchl do obličeje.

Mechanismus náhlého a extrémně silného úderu airbagu může způsobit řadu zranění i prostřednictvím jiného předmětu. Například nošení brýlí nebo kouření dýmky může vést k poranění obličeje a oka, propiska v levé náprsní kapse může způsobit bodné rány u srdce a podobně.

Vystřelení airbagů může být nebezpečné zejména pokud nejsou dodržovány správné návyky a opatření. Chceme-li chránit všechny cestující na palubě, zejména děti a seniory, kteří jsou zranitelnější při nehodách, je důležité dodržovat několik zásad.

Správné sezení je základ

Řidič a cestující na předních sedadlech by měli sedět vzpřímeně uprostřed sedadla, s nohama na podlaze a zády opřenými o opěradlo

Řidičův hrudník by měl být vzdálen alespoň 10 cm od středu volantu

Cestující na předních sedadlech by měli sedět co nejdále od palubní desky

Nenaklánět se příliš dopředu

Když už airbagy explodují

Při rozvinutí airbagu je důležité nepodpírat se rukama a nohama o místo kde vystřelí airbag, protože síly a horké dusíkové plyny, které se uvolňují, mohou způsobit zranění a popáleniny. Silná rána většinou způsobí šok.

Pokud má účastník nehody po aktivaci airbagu byť jen minimální příznaky, měl by být hospitalizován po dobu nejméně 24 hodin. Je nutné provést rentgen hrudníku, zjistit případné neurologické obtíže, důkladně prohlédnout rohovky a alespoň orientačně zkontrolovat sluch.

Správně nasazený bezpečnostní pás

Před nárazem těla do airbagu je již plný a pevný. S nárazem těla se začne vypouštět a stane se tak měkčí, aby tlumil. Systém airbagu však předpokládá, že jste řádně připoutáni.

Bezpečnostní pás slouží jako zádržný prvek, který umožňuje airbagu nezasáhnout vás plnou silou. Pokud se nepřipoutáte, při nárazu vaše tělo nebude před airbagem zpomaleno. A přistání v airbagu, který se teprve rozevírá, může mít fatální následky.

Bezpečnostní pás je primárním bezpečnostním prvkem, airbag je až druhotný. U novějších aut se airbag ani neaktivuje, pokud nemáte bezpečnostní pás zapnutý. Cestující musí mít pás správně nasazený pořád, i když jako pasažér zrovna odpočívá.

Horní část pásu je třeba vést přes střed ramene, nikoli přes krk. Spodní část pásu by měla vést přes pánevní kosti, ne přes břicho.

Pod pásem (v kapse) byste neměli mít žádné tvrdé předměty

Řidiči nižšího vzrůstu

Řidiči nižšího vzrůstu mohou potřebovat posunout sedadlo více dopředu. V takovém případě je vhodnější zkusit nejdříve mírně sklopit opěradlo.

V některých starších autech může být ergonomický problém s tím, že menší řidiči nemohou sedět dostatečně daleko od volantu. V takových případech může být nutné použít nástavce na pedály, nebo uvažovat i o deaktivaci airbagu řidiče.

Naopak novější vozidla mají pokročilejší systémy, které dokážou snímat polohu sedadla a přizpůsobit se blíže sedícímu cestujícímu menší silou aktivace airbagu.

Děti a těhotné ženy

Kojenci a děti mladší 13 let by měly vždy jezdit na zadních sedadlech, protože přední airbagy se obvykle aktivují silnější silou a jsou pro ně nebezpečnější.

Pokud je třeba umístit autosedačku na přední sedadlo, airbagy se nechávají ve většině případů zapnuté. Výjimkou jsou autosedačky typu 0+ poutané proti směru jízdy (tzv. vajíčka), u těch je nutné přední airbag vypnout. Nejlepší je posunout sedačku úplně dozadu, nejdál od palubní desky.

Těhotné ženy by měly také sedět tak, aby jejich hrudník byl alespoň 10 cm od volantu a co nejdále od palubní desky. Břišní část pásu by měla být umístěna vysoko na stehnech, ideálně na pánevních kostech.

Mohou airbagy explodovat samovolně?

Šance je podobná, jako vyhrát loterii. Náhodné vystřelení airbagu je však realitou a již kvůli němu došlo k vážným zraněním i úmrtím. V některých případech došlo k aktivaci například při přejetí velkého výmolu nebo během krizového brzdění.

Ve většině případů je náhodné vystřelení airbagu způsobeno systémovou chybou bezpečnostních prvků vozidla, zásahem do samotného systému airbagu nebo extrémními okolními podmínkami.