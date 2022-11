Poranění hrudníku při nehodách: Vážné nebezpečí, kterému lze předejít

Při dopravních nehodách, kdy se automobil čelně střetne s jiným vozidlem či pevnou překážkou, často dochází k vážným poraněním hrudníku. Ohroženy jsou nejen plíce, ale celý dýchací systém, včetně soustavy krevního oběhu. Následky přitom často bývají fatální.

Při poranění hrudníku totiž často dochází ke zlomeninám žeber a následnému poranění plicních sklípků a cév. Do pohrudniční dutiny tak začne unikat vzduch, následkem čehož dochází k tzv. zhroucení plic a narušení jejich funkce přijímání kyslíku.

V případě opravdu silného nárazu často dochází také ke krvácení do pohrudniční dutiny. Narůstající tlak poté zasahuje důležité orgány, včetně srdce. Ztráta krve je tak jen počátkem selhání celého krevního oběhu, které může vést i k zástavě srdce. O záchraně života pak rozhodují sekundy.

Míru poranění hrudníku přitom určuje mnoho faktorů. Naprostým základem by mělo být používání bezpečnostních pásů, které při správném používání zabrání nejen zhmožděninám hrudníku, ale také dalším vážným poraněním.

Nebezpečným následkům dopravních nehod se ale snaží zabránit i výrobci automobilů, kteří neustále zlepšují konstrukci vozidel s deformačními zónami, používají moderní materiály a výbavu rozšiřují o nové bezpečnostní prvky. Od bezpečnostních pásů a airbagů až po různé stabilizační systémy, adaptivní tempomaty, autonomní asistenty či systémy pro detekci únavy řidiče.

„V technologickém vývoji automobilů se udělal v posledních letech obrovský krok dopředu. Současné vozy dokážou skutečně nehodu předvídat a udělat maximum pro ochranu posádky. Problémem ovšem zůstává stáří vozů pohybujících se dnes na českých silnicích. Aktuální statistiky hovoří o průměrném stáří vozového parku v ČR s hodnotou více než 15 let, a to je skutečně varující údaj,“ upozorňuje na současný stav v ČR Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh, připravující kampaň Ty to zvládneš.

„O povinnosti používání bezpečnostních pásů a striktním zákazu požívání alkoholu před jízdou toho bylo řečeno již mnoho. Musíme však mít na paměti, že automobilové technologie dokážou dnes hodně ochránit, ale vždy bude potřeba přispět k celkové bezpečnosti na silnicích odpovědným chováním všech účastníků provozu,“ dodává Hutta.