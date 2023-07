Víte, že už můžete do svého staršího auta s halogenovými žárovkami legálně namontovat moderní diodové výbojky s vyšší svítivostí a bílým jasem? Stačí splnit pár podmínek.

Pokud chcete zažít zaručené problémy na STK nebo s policií, „vytuňte“ staré auto nehomologovanými vysoce svítivými žárovkami. Třeba v sousedním Německu si na vás policisté s chutí smlsnou a příkaz odstranit je na místě znamená to nejmenší.

Proto dává smysl kupovat jen homologované výrobky. A teď si dokonce můžete na starší auto namontovat legálně hned vysoce svítivé diodové náhrady jako náhradu za klasické halogeny! Vyzkoušeli jsme na redakční Dacii Duster a opravdu to funguje.

Diody jsou trendy

Na českém trhu se vedle těch schválených už dlouhé roky prodávají taky žárovky s mnohem vyšší svítivostí než oficiální produkty. Právě proto nesmí legálně na silnici a výrobci dávají na přebaly malými písmeny informaci, že jsou určeny pouze pro provoz mimo pozemní komunikace. Podle některých odhadů jezdí třeba v sousedním Polsku statisíce aut s takovýmto nehomologovaným osvětlením, protože se to tam tolik neřeší. V Rusku je to dokonce standard. Odhady pro ČR bohužel neznáme, ale stojí za to projít se o víkendu před vesnickou diskotékou a udělat si obrázek na vlastní oči…

Jenže ani sebevýkonnější žárovky už nestačí. Halogeny jsou minulostí a normou nových aut se stávají diody – kromě fabie mají už i nové dacie ve světlometech LED coby standard. A pochopitelně totéž vyžadují majitelé starých aut.

Světlomety LED září bílým jasem, navíc s nimi auto vypadá moderněji. Dlouho je ale nešlo nahradit legálně, první schválenou výměnu žárovek za takzvané retrofity LED uvedla loni na trh v Česku společnost Osram. Od letošního jara má konkurenci v podobě výrobků Philips a my jsme se zajímali, co takový schvalovací proces pro český trh obnáší.

