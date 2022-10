Výrobce klasického Humvee se opět hlásí o slovo, armádě chce dodávat taktický náklaďák

Společnost AM General se opět hlásí o příležitost u americké armády. Zapojila se do nového projektu.

Americká automobilka AM General během své více než padesátileté historie vyráběla celou řadu strojů. Speciální verze modelů Jeep pro americkou poštu, různé autobusy, kloubové autobusy nebo trolejbusy. Velkou část její produkce však tvořily také zakázky pro americkou armádu.

Té dodávala různé typy vozidel, včetně 2,5tunových či 5tunových náklaďáků, do historie se však zapsala především díky sérii vozidel s označením High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, známých jednoduše jako Humvee, které dodnes slouží v různých koutech světa.

Legenda bojišť i filmových pláten, která byla do služby zavedena v roce 1983, je sice u americké armády pomalu nahrazována vozy nové generace z programu JLTV, dodávanými společností Oshkosh, společnost AM General však zkouší využít novou příležitost, jak se do americké armády opět vrátit.

Zapojila se totiž do nového programu americké armády, jehož cílem je získat nový taktický nákladní vůz (Common Tactical Truck/CCT). Program vypsaný americkou armádou má rozpočet 5 miliard dolarů zajistit by měl 5700 nových vozidel pro univerzální využití, která postupně nahradí stávající stroje z flotily středních taktických kolových vozidel.

Společnost AM General se do projektu přihlásila s platformou označovanou jako High Mobility Range Vehicle, na které spolupracuje se společností IDV. Ta je přitom výrobcem obojživelných bojových vozidel, která dodává americké námořní pěchotě (USMC).

Informací o nové platformě ze společného vývoje AM General – IDV zatím není mnoho, měla by však být vysoce modulární a dostupná v různých konfiguracích – od 4x4 po 10x10. K dispozici by měly být různé typy kabin a samozřejmostí bude vysoká úroveň balistické a ochrany, včetně ochrany před minami.

Armáda navíc od nového vozidla požaduje pokročilé technologie, včetně funkce drive by wire nebo aktivních bezpečnostních systémů. Nové vozy by měly být rozsáhle digitalizované, včetně možnosti práce s technologiemi jako je umělá inteligence či strojové učení. Důraz však bude kladen také na kyberbezpečnost, schopnosti v náročném terénu, hospodárnost a udržitelnost provozu, odolnost, atd.

Armáda popisuje program CTT jako příležitost, naskýtající se jednou za generaci, jak změnit způsob využití středních a těžkých taktických nákladních vozidel na bojišti. Během příštího roku by měla armáda zahájit testování různých prototypů od tří vybraných společností. Následně bude probíhat výběr a nový nákladní vůz by se mohl vyrábět od roku 2025.