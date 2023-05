Vzácná kombinace Lamborghini Countach 5000 QV ukazuje, že odvážná barva mu sluší

V 70. letech minulého století přišlo Lamborghini s modelem, na který se v pozitivním slova smyslu vzpomíná dodnes. Countach byl dokonalým ztělesněním býčí síly a dravosti, kterou měl jako správný model od Lamborghini disponovat. Stal se tak ikonickým, že značka v roce 2021 přichystala jeho reinkarnovanou verzi Countach LPI 800-4 o 112 exemplářích.

V kurzu jsou však nadále zachovalé původní kousky. Tento, který se nedávno skrze společnost Cars & Bids prodal, je z roku 1988 a vyniká odvážnou barvou. Žlutá Giallo Fly je natolik originální, že z 631 vyrobených exemplářů modelu Countach 5000 QV je v této barvě pouze devět.

Nabízený Countach putoval do oficiálního dealerství Lamborghini v New Yorku jako nový. V USA zůstal do roku 2010, než ho odkoupil sběratel z Dánska. V evropské pouti pokračoval v roce 2014, kdy byl prodán do Německa a upraven na evropskou specifikaci. Letos v březnu se vrátil do zámoří.

Má najeto lehce přes 17 tisíc kilometrů a viditelných defektů pomálu. Sériová zůstaly patnáctipalcová kola OZ Racing, zadní křídlo, automatická klimatizace nebo kožené čalounění. Mezi aftermarket úpravy patří nový výfuk Ansa Marmitte včetně předního a zadního nárazníku (evropské verze).

Video se připravuje ...

Není to jen barva Giallo Fly, kterou na sebe tento Countach upozorňuje. V interiéru dominuje čokoládově hnědý odstín s názvem Testa di Moro. Tato elegantní barva k zářivě žluté dokonale sedí. Stejně jako exteriér je i interiér v podstatě nepoškozený.

Model Countach 5000 QV (Quattrovalvove) měl motor V12 se zvýšeným objemem 5,2 litrů a poprvé využil čtyřventilovou techniku. Výkon byl 335 kW (455 k), čímž dokonce překonal výkon prototypu se 440 koňmi. Byl také prvním vozem Countach homologovaným pro trh v USA.

Za kolik se nakonec konkrétní vůz z italské automobilové historie prodal? Finální nabídka se vyšplhala na 675 tisíc dolarů (14,8 milionů korun).