Vzácné BMW Z1 bylo experiment pro zábavu. V Česku je jich jenom pár, jedno krásné jsme řídili

I dnes dostupné BMW Z3, a naopak extrémně drahé hliníkové moderní retro Z8, tvarově a pojetím navazující na BMW 507, znají i lidé, kteří se o auta vůbec nezajímají. Tedy pokud mají rádi filmy s agentem 007 Jamesem Bondem. Ten dal v 90. letech a začátkem nového milénia sbohem britským modelům Aston Martin a Lotus a usedl za volant vozů BMW. Z1 se poprvé veřejnosti představilo na podzimním autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1987 bez bližšího popisu coby pouhý koncept. Stála za ním skupina vývojářů tehdy mladého oddělení BMW Technik GmbH, jehož cílem byl vývoj nových technologií a neobvyklých technických řešení. Dle dobových materiálů měli relativně volnou ruku, jedinou podmínkou údajně bylo, aby vyvíjené technologii bylo možné využít co nejdříve v sériové výrobě.

Zájem byl značný

V té době se začalo mluvit o reinkarnaci klasických dvoumístných britských roadsterů z 60. let. Ty se sice vyráběly i v sedmé, respektive osmé dekádě 20. století (například MGB), ovšem šlo o produkty několika malých firem, často modernizacemi udržované od šedesátých let (sem spadá i zmíněné MG). BMW Z1 koncepčně sice odpovídalo vzpomínaným britským roadsterům, ovšem technicky a vlastně i designem šlo o velmi moderní a nadčasový projekt. Ostatně to napovídal i samotný název modelu, kde písmenko Z znamenalo Zukunft, tedy budoucnost.

„Sériová“ verze se uvedla o rok později, přičemž výrobu BMW zahájilo v červenci 1988. K jejímu ukončení došlo relativně brzy, už v červnu 1991. Důvodem nebyla technika, která v některých ohledech zůstává moderní i po třiceti letech, ale trh. V průběhu produkce se totiž cena Z1 zvyšovala. Pro zajímavost, v roce 1989 stálo auto 84.000 DM (západoněmeckých marek), v modelovém roce 1991 pak 375.000 francouzských franků. Přesto byl o roadster obrovský zájem. Po ukončení výroby zůstalo údajně přes 30.000 objednávek neuspokojeno. Celkem vzniklo pouhých 8012 Z1, do čehož jsou započítány i prototypy, které vyjely už v letech 1986 až 1987, tedy ještě v době před premiérou konceptu. Z hlediska prodejů byl nejúspěšnější rok 1990, kdy si majitele našlo 4091 Z1. Naopak nejméně aut se přirozeně prodalo v prvním roce sériové výroby, a sice pouhých 58 vozů.

Spolu s větším již zmíněným Z8, jeho ideovou předlohou 507 a supersportem M1 patří Z1 k nejvzácnějším modelům značky od začátku druhé poloviny 20. století.

Z1 v české kotlině

Vzhledem k tomu, že se výroba Z1 přehoupla do devadesátých let, a tedy do polistopadové doby, nabízí se otázka, zda se model prodával také jako nový v někdejším po letech svobodném Československu. Vždy BMW se prostřednictvím firmy Pragent dovážela už za socialismu. „Moje Z1 bylo vyrobeno v říjnu 1990 a v následujícím roce jako nové dovezeno do ČSR tuzemským importérem. Zřejmě se jedná o jediné Z1 prodané jako nové v Česku,“ říká na úvod Luboš Krátký, majitel červeného kousku na fotkách. A dodává, že o jiném Z1 s tuzemským původem neví. K tomu poznamenám, že někdy v roce 1991 jsem se byl jako dvanáctiletý podívat na malé prodejní prezentaci vozů BMW v domě Vinohradské tržnice v Praze, kde bylo mimo jiné vystaveno červené Z1. Zda je to tohle, nebo jiné, toť otázka. „Přesný počet Z1 v Česku určit nedokážu, můj zdroj ze servisní sítě BMW mluví asi o deseti provozovaných kusech,“ upřesňuje Luboš Krátký. Kromě Lubošova vozu vím ještě o jednom červeném, respektive zeleném Z1, které jsem měl možnost před lety krátce řídit v rámci svého prvního článku o tomto výjimečném voze. Vůbec červená barva u Z1 převládala, když do ní údajně bylo oděno 3105 kusů. Druhá nejoblíbenější barva byla černá, vzniklá v počtu 2301 aut. Naopak nejmenší oblibě se těšila žlutá se 133 kusy. Setkat se lze také s modrou (193 kusů), fialovou (228 kusů) a již vzpomínanou lahvově zelenou (2040 kusů).

Jako lasička

První, čím Z1 na pohled upoutá i naprosté laiky, je nezvyklý vstup do vozidla. Dnes již zesnulý nestor české motoristické žurnalistiky Ing. Milan Jozíf měl možnost Z1 vyzkoušet už v roce 1990 a doslova napsal: „Než mi bylo dovoleno sevřít volant, musel jsem své více než půlstoleté tělo přesunout přes poměrně vysoký práh, do něhož se spustila pohyblivá horní část pontonového boku, jíž se zřejmě z nedostatku terminologické vynalézavosti říká dveře.“

Zmáčknete tlačítko zámku a nejprve zcela sjedou elektricky ovládaná okna, teprve poté zmizí dveře v bocích (nebo snad vysokých prazích) skeletu karoserie. Při zavírání je postup opačný. „Posuv oken a dveří je zajištěn dvěma elektromotory. Jeden pohání pákový mechanismus ovládání skel (mechaniky obecně přezdívaný nůžky), druhý motor přes ozubený řemen posouvá dveře. Oba pohony jsou situovány v zadním boku karoserie, tedy mimo dveře,“ poznamenává Luboš Krátký.

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že nasoukat se do interiéru Z1 vyžaduje skoro akrobacii. Jen v rámci focení jsem z auta vysedal a zase nasedal snad dvacetkrát… Nejlepší je překročit práh (pardon, pontonový bok), pravou nohu zasunout pod volant k pedálům, rukou se chytit vyztuženého rámu čelného skla, vzepřít se a přehodit levou nohu. Neumím si představit, že by sem nasedala žena v sukni na vysokých podpatcích.

Jistě, existuje i drastičtější metoda se šlápnutím nohou na sedák sedadla. To už je na každém.

Kabina vzdáleně připomíná řadu 3 E30, s níž Z1 sdílí některé komponenty. Na dlouhou dobu šlo o jediné BMW, u něhož nebyla střední část panelu palubní desky natočena k řidiči (u E30 tomu tak je). Také přístrojový štít je zcela originální, když obsahuje čtyři kulaté ukazatele. Zcela chybějí postupně se rozsvěcující diody variabilního servisního intervalu (ano, u BMW už v 80. letech) či displej informačního přístroje (MID), který byl také u větších bavoráků v druhé polovině 80. let běžný. E30 tak připomínají vlastně jen ovladače topení a ventilace spolu s jejich výdechy. Tříramenný volant je rovněž svébytný.

Čtyřicet minut? Spíš dva dny!

Možná jste už slyšeli, že Z1 má plastovou karoserii. To je přirozeně řečeno velice laicky, nicméně právě karoserie si zaslouží bližší pozornost. Jejím základem je samonosný ocelový skelet, jakýsi prostorový rám, do něhož je uloženo celé poháněcí ústrojí, včetně náprav. Pro co nejúčinnější ochranu proti korozi je žárově zinkovaný, přičemž vedlejším efektem je zvýšení torzní tuhosti svařence o 25 procent. Z mnoha výztuh stojí za zmínku dva přední podélníky šestihranného průřezu, a hlavně již zmíněné nezvykle vysoké bočnice, suplující také funkci prahů. Obojí je součástí promyšleného systému ochrany posádky v případě nárazu.

Zespodu je k rámu přilepena, případně přišroubována podlaha. Ta je opravdovou technologickou perličkou, neboť z důvodu zachování příznivé hmotnosti a vysoké tuhosti je vyrobena z plastů. Její sendvičovou strukturu tvoří jádro z polyuretanové pěny mezi vnějšími vrstvami z epoxidové pryskyřice, vyztužené skleněnými vlákny. Do ní jsou vsazeny kovové úchyty sloužící pro upevnění sedadel, jakož i bezpečnostních pásů. Hmotnost podlahy bez výztuh činí asi 15 kg.

K důmyslnému skeletu jsou připevněny vnější panely karosérie z pěti různých plastů, které tudíž nemají nosnou funkci. Například svislé díly, zahrnující blatníky, boky, kryty bočnic a posuvných dveří, jsou z termoplastu Xenoy, vyvinutého koncernem General Electric Plastics. Jeho přednostmi jsou značná houževnatost a odolnost vůči deformacím. Oba nárazníky jsou zhotoveny z termoplastu Lomod. Jeho vlastnosti jsou podobné xenoyi s tím rozdílem, že zhruba do nárazové rychlosti čtyři km/h se nárazníky mohou pružně deformovat. Obě kapoty jsou spolu se schránkou, do níž se ukládá výhradně manuálně ovládaná plátěná střecha, vyrobeny z epoxidové pryskyřice, vyztužené skleněnými vlákny a zalisovanými kovovými výztuhami.

Automobilka BMW v době premiéry uváděla, že demontáž všech panelů karoserie nezabere více než 20 až 30 minut. Jiné údaje hovoří o čtyřiceti minutách pro zkušené mechaniky. Realita je však zcela jiná. „Uchycení plastových panelů je řešeno pomocí šroubů se speciálními gumovými výčetkami,“ říká Luboš Krátký. Dle jeho slov, ale i zkušeností jiných majitelů zabere demontáž a opětovná montáž plastových panelů tak dva dny. A to musíte být dost šikovní…

Trochu jako tatra

K pohonu Z1 sloužil po celou dobu produkce jediný motor: řadový šestiválec M20B25 (viz AT Klassik 6/2020) o objemu 2,5 litru s výkonem 125 kW při 5800/min, převzatý v podstatě beze změny z BMW 325i E30. Na něj navazovala výhradně pětistupňová převodovka Getrag 260/5, známá rovněž z jiných modelů BMW. Proti 325i ovšem s mírně prodlouženým stálým převodem z 3,73:1 na 3,64:1.

Tím však podobnost Z1 se zbytkem modelové řady a potažmo 325i E30 končí. Od převodovky dále je vše jinak. Hnací hřídel pohonu zadní nápravy zde rotuje v duté hliníkové trubce kruhového průřezu, která je z jedné strany přišroubována k převodovce, na druhém konci upevněna ke skříni diferenciálu. Tím vlastně napevno propojuje motor/převodovku s rozvodovkou zadní nápravy. Vzhledem k tomu, že převodovka je vůči diferenciálu v neměnné pozici, neobsahuje hnací hřídel křížový kloub (kardan), a dokonce ani středové uložení, které jsou jinak u těchto konstrukcí běžné. Pouze před zakončením u diferenciálu použili konstruktéři homokinetický (stejnoběžný) kloub, jaký běžně známe z hnacích hřídelů kol (poloos). Napojení je řešeno s pomocí klasické hardy spojky. BMW hliníkovou trubku nazývalo transrohr, přičemž s převodovkou a diferenciálem je pružně přes silentblok spojena také s prostorovým rámem karoserie. Je to vlastně takový poloviční páteřový rám, kterým se proslavily nákladní vozy Tatra. Zmíněné řešení je z hlediska jízdy a tuhosti pohonu skvělé, leč v praxi poněkud komplikuje některé opravy. „Pokud potřebujete vyměnit spojku, znamená to buď demontovat motor, nebo demontovat poloosy, diferenciál, transrohr i hnací hřídel ‚kardan‘. Pak teprve můžete vyndat z vozu převodovku,“ dodává ze svých zkušeností Luboš Krátký.

Přední náprava vychází ze zavěšení v E30. Je tudíž modifikovaným McPhersonem s rameny uloženými v kombinaci silentbloku a tuhého unibolu. Rozchod předních kol se však zvětšil o 49 na 1456 mm. Zadní náprava je zcela odlišná. Z1 bylo prvním modelem značky s takzvanou Z-nápravou (Z-Achse – Zentral Lenker Hinterachse) na každé straně s dvěma nad sebou vedenými šikmými (příčnými) rameny a jedním podélným. Toto řešení v roce 1990 převzala řada 3 E36 a následně pak i novější trojka E46. Koncepčně stejné zavěšení najdete také u prvních dvou generací BMW Z4.

BMW Z1 bylo původně zamýšleno jako experiment a nosič pokrokových technologií, který se jen tak náhodou dostal do „sériové“ výroby. O náročnosti vozu svědčí nejen ceny, kdy pěkné Z1 dnes vyjde na podobné peníze jako nové Z4, ale také velmi omezený počet vyrobených kusů.

Aerodynamické zvláštnosti

Při navrhování Z1 se ve velké míře řešila nejen technologie a konstrukce, ale také aerodynamika. Zejména zadní část vozu je dost neobvyklá. Pro zvýšení stability a přítlaku zadní nápravy je řešena jako difuzor, jehož nedílnou aktivní součástí je i tlumič výfuku. Zabírá celou šíři vozidla a umístěný právě v tomto difuzoru má profil obráceného křídla, jeho hmotnost dosahuje přibližně 30 kg. Vzduch proudící pod vozidlem obtéká tlumič z obou stran a je odváděn jednak štěrbinou (skrz je vidět vozovka) pod spodní hranou víka zavazadelníku a současně otvorem v nárazníku mezi zdvojeným vyústěním výfuku. S nataženou střechou vykazuje Z1 součinitel odporu vzduchu 0,36, se složenou pak 0,43. I přes tuto „aerodynamickou“ péči není jízda vysokou rychlostí se staženou střechou úplně příjemná. Ostatně na to si stěžovali i motorističtí novináři v dobových testech. Již vzpomínaný Ing. Milan Jozíf v roce 1990 doslova napsal: „Otevřený vůz nejevil velkou chuť jet nad 200 km/h. Při natažení střechy se rychlost zvyšovala i nad 210 km/h (BMW uvádělo maximum 225 km/h), ovšem za pocitu silné klaustrofobie. Otevřený roadster vystavoval řidiče nepříjemnému víření už při rychlostech nad 140 km/h. Rozdíl při vytažených a spuštěných bočních oknech byl jen minimální. Stav se citelně zhoršil př i spuštěných dveřích (ano, i tak lze v Z1 jezdit), kdy bylo auto příjemné tak do rychlosti 100 km/h.“ Jel jsem už ve dvou Z1, z toho jednou i za volantem a také s otevřenými dveřmi, a napsaná slova mohu jen potvrdit. Větrolam, který tento neduh úspěšně řeší, byl v případě Z1 pouhým zbožným přáním. Přesto jej bylo možné po čase dodatečně namontovat, což někteří majitelé udělali.