Značka Lancia vděčí za věhlas svým konstruktérům i karosářům. Už před sto lety se typ Lambda stal prvním autem se samonosnou karoserií na světě. Později Italové mistrně tesali z běžných kompaktů přepychové limuzíny. Nástupcem sedanu Prisma se v roce 1989 stal model Dedra. A napadlo by vás pod jeho majestátní siluetou hledat běžný, lidový Fiat Tipo?

Jestli jsme v italských televizních seriálech o obětavých protimafiánských bojovnících něco opravdu obdivovali a vedli o tom dlouhé školácké rozhovory, pak to byly typicky jižanské noblesní sedany s pohodlnými gauči uvnitř a s rozlehlým kufrem o velikosti dvou mrtvol vzadu. Také působivá Lancia Dedra by do tohoto dobového konceptu skvěle zapadla, jenže z českého pohledu měla velkou smůlu. Na trh totiž dorazila ve velmi nevhodnou dobu – ve světové premiéře se veřejnosti představila až v dubnu 1989, a tak už si v kultovním seriálu Černý stín Vesuvu ani prvních řadách legendární Chobotnice zahrát bohužel nestihla.

Kapku naděje na její pozdější úspěch v ČSSR však tehdy dával bortící se socialistický režim. Lancia zde totiž dosud platila spíše za exotickou kuriozitu s impozantní historií. Její produkty na domácí trh PZO Motokov ani žádná jiná společnost nedovážely, situace se tak mohla po nástupu kapitalismu naklonit k jejímu prospěchu. Jenže krátce po politické revoluci zůstala Lancia nadále přehlíženou značkou, v první vlně se u nás zastoupení dočkala jen v letech 1992 a 1993. Totéž však platilo i pro další prémiovou italskou automobilku: Alfu Romeo.

Prezidentská značka

Pokrokový sedan Dedra dokázal zákazníkům nabídnout výběr z dlouhé řady atmosférických i přeplňovaných dvoulitrů, turbodiesely, speciální verze Integrale s permanentním pohonem všech kol a od roku 1994 také rodinnou karoserii kombi, na český trh však nikdy neměl dveře doširoka otevřené. Dokonce ani v roce 1997, kdy Lancia podruhé otevřela tuzemské obchodní zastoupení. Tehdy totiž nabídku omezila výhradně na vrcholný model Kappa, a to pouze v jediné karoserii – kombi SW ani kupé na náš trh nedorazily, koupit se dal pouze sedan. Ten před čtvrtstoletím proslavil především majitel z nejvěhlasnějších: oficiálně si reprezentační kappu pořídil prezident republiky Václav Havel, v jehož službách novinka vystřídala stárnoucí themu.

Zajímavé přitom je, že krátce po této státnické transakci se Lancia z našeho trhu opět na dlouhá léta stáhla. Zdali tak otevřela zastoupení pouze kvůli tomuto prestižnímu kontraktu, o tom už dnes můžeme pouze spekulovat… Jen je škoda, že u nás tehdy zároveň nespustila prodej dalších modelů, z nichž bychom vedle druhé generace delty dávali největší šance pozdějšímu kombi Dedra.

Kompakt v ní nepoznáte

Přestože Lancia Dedra na první pohled připomíná spíše zmenšenou vládní limuzínu, podvozek se shoduje se soudobými italskými modely Fiat Tipo, Tempra, Coupé či Alfa Romeo 155. Mimochodem všechny tyto vozy bylo tehdy možné v tuzemsku jako nové zakoupit. A tak ačkoliv dedra se u nás ještě před rozdělením Československa občas dala zahlédnout, většinou šlo o auta z individuálního importu. Zájemci o ně navíc nikdy nepocházeli z konzumních řad – vždy šlo o mimořádné automobilové fajnšmekry. Sami si dodnes vybavujeme, že za volantem dedry u nás nikdy nesedával taťka ani obyčejný kluk z bohaté rodiny, který se chce za tátovy peníze před partou předvést a vyblbnout. Majitel moc dobře věděl, v čem se veze.

Vždyť jen stačí otevřít zadní dveře – před cestujícími se ná hle rozevře charismatická a okázalá místnost, že by se během nástupu na sedačku nejraději uctivě uklonili a přezuli do domácí obuvi. Pohodlně měkký gauč čalouněný velmi příjemnou tkaninou připomíná důstojné pracoviště protimafiánského vyšetřujícího soudce – jen zavřete oči a představte si vícečlenný doprovod za organizovaného výjezdu se zapnutými sirénami ze starobylého policejního dvora.

Výbava na nejvyšší úrovni

V obklopení soudobým luxusem si přitom nemáte šanci uvědomit, že jste ze všech stran dokonale klamáni jen výchozí technikou Fiatu Tipo převlečenou do důstojnější karoserie. Lancia už tehdy patřila do téhož obrovského italského koncernu, což poznáte i pod kapotou, kde na většině součástek najdete vytesaná loga obou automobilek. Značka Lancia měla v koncernu Fiat prestižnější pozici, což bylo znát i u modelu Dedra. Proti technicky i velikostně podobnému Fiatu Tempra byl totiž mnohem hýčkanější – ke všem verzím získal ve standardu třeba kotoučové brzdy na všech kolech, elektronicky řízený antiblokovací systém ABS, vznětový motor byl vždy přeplňován turbodmychadlem, zážehové čtyřválce se pyšnily objemem minimálně 1,6 litru (Fiat Tempra začínal na 1,4 l, výchozí hatchback Tipo dokonce 1,1 litru), u Lancie Dedra bylo samozřejmostí elektronické vstřikování paliva a v případě provedení Integrale také zmíněný stálý pohon všech kol. V případě tempry se přitom konfigurace 4x4 týkala výhradně nejvyšší specifikace kombi SW.

Specialitou dedry proti technicky příbuzným fiatům byla také možnost instalace unikátního řízeného podvozku. V tom případě bylo možné upravovat charakteristiku nastavení tlumičů – buď samočinně na základě informací senzorů o způsobu jízdy a stavu vozovky, nebo manuálně na řidičově uvážení.

Nikdy nebyla pro každého

Historie už mockrát ukázala, že velkolepé plány na luxusní auto pro celý kontinent se nakonec mohou překvapivě stát trhákem jen v lokálních podmínkách. K úspěchu přitom měla Lancia Dedra směle nakročeno – vedle zmíněných moderních výkřiků techniky totiž mohla být osazena dokonce i takovými finesami, jako byl optoelektronický přístrojový štít, kombinující grafiku klasických kruhových ukazatelů s futuristickými displeji. Předchůdce dnešních virtuálních štítů působí stále nevšedně, naproti tomu tehdejší módní digitální štít ve Fiatu Tipo už výrazně zastaral.

A ten honosný interiér… Lancia Dedra se dokázala v kabině pochlubit nejen pohodlnou plyšovou pohovkou, ale také obložením středového panelu palubní desky pravým dřevem – žádná laciná plastová imitace jako u konkurence. Bohužel jí přesto štěstí příliš nepřálo – vždyť celková produkce modelu dosáhla za dlouhých deset let pouhých 418.084 kusů. Dedra zkrátka nikdy nebyla autem určeným pro každého. A zůstalo tomu tak dodnes – ani po třiceti letech sedan prestižní značky Lancia nepřipomíná žádnou konfekci. Každý kus tak nadále představuje nadčasový a nestárnoucí zakázkový oblek od věhlasného krejčího. Design vozu se přitom zrodil ve stejném domě jako vzhled Fiatu Tipo, pod tvary karoserie se i v tomto případě podepsalo studio IDEA.

Sebevědomá jízda

V kabině křiklavě červeného sedanu nám připadají povědomé snad jen multifunkční páčky pod volantem a tvar středu jeho věnce. Pod kapotou máme k dispozici silný dvoulitrový vstřikový čtyřválec, před sebou sportovně působící analogové přístroje, na podlaze páku standardní pětistupňové manuální převodovky, ve výbavě dřevěné dekory interiéru, elektrické ovládání oken, a dokonce samočinnou klimatizaci s digitálním displejem.

Podobná specifikace byla před třemi desetiletími pro českého zákazníka nejen nedosažitelná, ale také prakticky neznámá. O výhodách klimatizace už sice tehdy u nás leckdo zaslechl, ale o její elektronicky řízené variantě ještě neměla spousta tehdejších motoristů ani základní potuchy.

Kdo si pamatuje devadesátá léta a tehdejší italské automobily, v dedře je okamžitě po zabouchnutí dveří jako doma. Šířka interiéru ani sedadel sice nepřipomíná gigantický palác jménem Lancia Thema, přesto se vpředu vedle sebe bez sebemenšího tělesného kontaktu rozvalí cestující jakýchkoli postav. Vzorově velkorysý výhled do všech stran připomíná pobyt v akváriu, tenké sloupky karoserie přitom kupodivu působí bytelně a vzbuzují dojem bezpečí.

Otáčíme klíčkem a dvoulitrový agregát nám dává vzpomenout na staré televizní kriminálky. Jadrný zvuk motoru je příjemný nejen na volnoběh, ale i za jízdy. Volant s posilovačem se ovládá lehoučce, z reakcí na sešlápnutí plynového pedálu čiší sebevědomí agregátu. Uvnitř prostorné kabiny se cítíme jako v důstojné luxusní limuzíně, dokonce i cestující v druhé řadě nás pozorují odkudsi z dálky.

Jízdní vlastnosti podvozku jsou dodnes parádní, což už známe z tipa. Takhle klidnou a vzorně vychovanou zadní nápravu bychom přáli mnohým současným autům. Stačí dvacetikilometrová projížďka po blízkém okolí Máchova jezera a myšlenkami už se ocitáme až na jihu Evropy.

Dedra se opravdu povedla, ani téměř čtvrtstoletí po ukončení produkce nám s výjimkou archaického audiosystému nepřipadá zastaralá. Jejím nástupcem se stal pro sezonu 1999 model Lybra, s jehož zastavením produkce v roce 2005 tradice sedanů střední třídy u Lancie bohužel nadobro skončila. Legendární italská značka však naštěstí díky silnému patriotství domácího trhu úspěšně žije dodnes.

Lancia Dedra 2.0 i.e. Motor atmosférický řadový čtyřválec vpředu podélně, elektronické vstřikování benzinu IAW-Weber Objem 1995 cm3 Vrtání x zdvih 84,0 x 90,0 mm Výkon 88 kW při 5750/min Točivý moment 165 N.m při 3300/min Převodovka pětistupňová manuální Pohon předních kol Brzdy vpředu i vzadu kotoučové Rozvor 2540 mm Vnější rozměry 4345 x 1700 x 1430 mm Objem zavazadlového prostoru 480 l Největší rychlost 200 km/h Objem nádrže 63 l Cena nového vozu (1992) 32 000 DM

Kombi jako pozdní záchrana

Typickým reprezentantem střední třídy býval u značky Lancia dlouhá desetiletí čtyřdveřový sedan. Jenže když prémiová německá konkurence rozšířila nabídku o Audi 80 Avant, BMW 3 Touring nebo Mercedes-Benz třídy C kombi, opožděně se k trendu rodinných karoserií s výrazně zvětšeným zavazadelníkem přidala i prestižní italská značka. Pokračovatel někdejších modelů Trevi a Prisma se proto pět let po premiéře sedanu představil v podobě pětidveřového kombi Lancia Dedra SW. Na trhu se nečekaná novinka udržela v letech 1994 až 1999, poté ji na dalších šest sezon vystřídalo další stylové kombi Lybra SW.