Kultura silných amerických aut, jejich úpravy a závodění s nimi zůstanou naživu, i když tato auta budou místo benzínu jezdit na elektřinu, myslí si Tim Kuniskis. Než si na to všichni zvyknou, ale bude podle něj trvat mnoho let.

Americká automobilka Dodge s velkou pompou ukončuje výrobu modelů Challenger a Charger na stávající platformě s šesti- a osmiválci pod kapotou. Modelový rok 2023 je jejich poslední, od toho příštího už budou silné „ameriky“, tzv. muscle cars, u Dodge výhradně elektrické.

Šéf automobilky Tim Kuniskis vytrvale tvrdí, že navzdory tomu, že „bublání“ osmiválce s křížovou klikovou hřídelí si zákazníci nových silných dodgů budou moci pouštět tak nanejvýš z rádia, budoucnost nebude chmurná. Naopak, má to podle něj být vážně zábava.

„V téhle technologii je obrovské množství potenciálu,“ nechal se slyšet. „Chápu to – ne každý na tuhle technologii přejde hned a někdo to neudělá vůbec. Bude to trvat mnoho let, než si lidé zvyknou,“ řekl Kuniskis s tím, že až lidé uvidí, co Dodge s elektromobily dokáže, začnou novinky brát na milost.

Video se připravuje ...

„Nejspíš to bude vydávat jiné zvuky, ale lidé, kteří upravují auta, činí je rychlejšími, soutěží spolu navzájem, to nezmizí. Říká se, že první závod ve sprintu se konal v momentě, kdy vyrobili druhé auto vůbec,“ pokračoval a dodal, že se nic nezmění na soutěživosti lidí o to, kdo má rychlejší, zábavnější nebo víc „cool“ auto.

Co však neprozradil, jsou konkrétní součásti elektrické budoucnosti značky. Už mnoho měsíců je na světě koncept Charger Daytona, který si bere designovou inspiraci z původního Dodge Charger z konce 60. let minulého století, také oživuje trojcípé logo s názvem „fratzog“, ale přidává k nim elektrické pohonné ústrojí. Kdy a v jaké formě se stane sériovým vozem, je ve hvězdách, je ale možné, že se ještě letos představí alespoň jeden produkční dodge.