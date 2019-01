Další superauto chce rekord na Nordschleife. Japonský elektromobil Aspark Owl

Nastupující éra elektromobilů láká stále více malých firem do světa automobilového byznysu, které to zkouší s nabídnutím právě nějakého vozu s elektrickým pohonem. To platí i pro japonský projekt Aspark Owl, jehož tvůrci jsou hodně ambiciózní. Doufají, že auto zajede rychlostní rekord na Nürburgring Nordschleife

prohlašuje mluvčí japonského výrobce. Automobil chce s ohledem na svůj pohon „bojovat“ v kategorii elektromobilů, kde rekord drží čínský projekt Nio EP9 s časem 6:45,9.

Aspark ale zdůrazňuje, že Nio EP9 je okruhový speciál, zatímco Owl bude automobil pro běžný silniční provoz. Proto si firma ani nedělá starost s chystaným pokusem Volkswagenu I.D R , který o nejrychlejší čas na Severní smyčce bude bojovat v létě. I to je na míru postavený speciál, který nejprve loni zajel nejrychlejší čas na Pikes Peak a letos se po úpravách vydá do „Zeleného pekla.“ I kdyby byl rychlejší než Owl, Japonci stále mohou tvrdit, že mají nejrychlejší sériový elektromobil. Pokud to však trh bude vyžadovat, je japonská firma schopna postavit i okruhový speciál.

K nejrychlejšímu času na Nordschleife má Asparku dopomoci hlavně silné pohonné ústrojí. Poháněn bude čtyřmi elektromotory o kombinovaném výkonu 846 kW, což je asi dvojnásobek toho, co firma původně plánovala. Točivý moment má dosáhnout hodnoty 884 N.m. Hmotnost navzdory těžkým bateriím není nijak vysoká, díky karbonové karoserii dosahuje hodnoty 1.460 kilogramů.

Díky těmto parametrům futuristicky tvarovaný elektrovůz dokáže zrychlit z 0-100 km/h za 1,9 sekundy a jet nejvyšší rychlostí 280 km/h. Baterie mu mají vystačit na ujetí 290 kilometrů, obkroužit 20,832 kilometru dlouhou trať by tak měl zvládnout.

Aspark hodlá postavit 50 exemplářů Owlu s cenovkou 3,1 milionu eur. Jestli už firma nějaké prodala a kolik, zatím Japonci nepřiznali. Hotová varianta se každopádně ukáže v listopadu na letošním autosalonu v Dubaji s tím, že první vozy zákazníkům budou předány v dubnu 2020.