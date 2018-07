Další parádní Lego stavebnice! Bondův Aston Martin DB5 z kostek má unikátní výbavu

Aston Martin DB5 z bondovky Goldfinger patří mezi nejznámější filmové automobily na světě, ve filmu z roku 1964 se proslavil hlavně svojí speciální výbavou pro souboj s padouchy. Letos se auto vrací na scénu, když se ho rozhodl oživit dánský výrobce dětských stavebnic Lego. Přivítejte nejnovější dílo série Lego Creator Expert, Aston Martin DB5 zmenšený v měřítku 1:8.

Automobil složený z 1.290 kostiček je přitom perfektně zpracovaný, jak je pro díla Lego Creator zvykem. Nejenže se dílo dlouhé 34 centimetrů, vysoké 10 cm a široké 12 cm maximálně podobá originálu (jak to s ohledem na Lego kostky jde), ale navíc se chlubí i jeho speciální výbavou.

I tato zmenšenina z dánské stavebnice je tak vyzbrojena prvky, který James Bond potřebuje pro přežití v souboji s padouchy. Nechybí otočné registrační značky, radar, skrytý telefon, zbraně vpředu, vysouvací neprůstřelný štít vzadu nebo i vystřelovací sedadlo spolujezdce. Zkrátka všechna ta výbava, při níž diváci filmu Goldfinger v šedesátých letech tak žasli.

Detailní zpracování autíčka v barvě Silver Birch, tedy stejné jako originál, dokazují i krásná proplétaná kola, logo Aston Martinu nebo šestiválcový motor ukrývající se pod kapotou.

Stavebnice je určena pro děti (i dospělé) od 16 let, přičemž stojí 129,99 liber, což je v přepočtu asi 3.800 korun. Málo to není, stavebnice ale vypadá skvěle, Lego navíc nabízí fanouškům možnost vyhrát výlet do rakouského Söldenu, kde se natáčela poslední bondovka Spectre, a užít si tamější James Bond Experience.

Aston Martin DB5 z bondovky Goldfinger je v poslední díle už několikátým automobilovým dílem série Lego Creator Expert. Ve stejném měřítku letos vznikla lego zmenšenina Bugatti Chiron , série čítá také třeba stavebnici londýnského autobusu, původního Volkswagenu Brouk nebo Mini Cooperu.