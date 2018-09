Audi plánuje konkurenci Maybachu. Chce oživit značku Horch  

Německá prémiová trojka je nadmíru konkurenční prostředí. Když jedna značka přijde s něčím oblíbeným, zbytek tria rychle reaguje. Po BMW X6 tak přišel Merecdes GLE kupé, značky také postupně rozšířily svoji nabídku o všemožné kompaktní modely. Mercedesu v poslední době vyšla i sázka na luxusní řadu Maybach, a tak něco takového chtějí nabídnout také u Audi.

Zdroje znalé prostředí naznačují, že vedení čtyř kruhů plánuje oživit předválečnou značku Horch, kterou by použila pro nejluxusnější variantu sedanu Audi A8. V rámci koncernu VW Group je sice v takové cenové relaci usazeno Bentley, Audi ale věří, že prostor na trhu existuje. Ostatně sázka na řadu Maybach se Mercedesu vyplatila, zhruba každý desátý prodaný kousek třídy S je dnes právě verze Maybach. Jaký rozdíl proti tomu, když Maybach byla samostatně působící značka se zastaralou technikou...

Právě tento úspěch by Audi chtělo zopakovat. V myšlenkách vedení čtyř kruhů je tak varianta A8 se znaky Horchu, která by se proti běžným variantám lehce odlišila svým vzhledem. A především by nabídla ještě vyšší luxus na palubě. Poháněna by byla vidlicovým dvanáctiválcem, který zatím čeká na homologaci, k dispozici by však byl také osmiválec.

Na rozdíl od Mercedes-Maybachu S by však zřejmě nešlo o ještě více prodlouženou A8. V Ingolstadtu navíc zatím ani nepočítají s dalšími modely oživené značky, A8 „Horch“ má být prozatím jediným takovým autem. Pokud se však myšlenka ukáže jako úspěšná, Audi se samozřejmě rozšíření portfolia nebrání. Ostatně Mercedes verzi Maybach plánuje třeba pro GLS

Oživení Horchu automobilka zvažovala již v minulosti, nikdy však nebylo takhle blízko. Novinka by patrně chtěla zaujmout hlavně čínské zákazníky, kteří historické značky milují. To v Evropě je toto jméno prakticky zapomenuto. Největší úspěchy automobilka zažila v meziválečném období, v roce 1932 se spolu s Audi, DKW a Wandererem spojila do koncernu Auto Union.

Poslední auto nesoucí označení Horch se vyrábělo ještě po válce, a to reprezentativní šestiválcový model Horch P 240. Jméno neslo ale jen krátce, později bylo spolu s přejmenováním závodu změněno na Sachsenring P 240 . Pro našince je pak zajímavostí fakt, že původní továrna Horchu ve Cvikově později vyráběla vozidla značky Trabant.

Varianta Horch by podle zákulisních zpráv měla rozšířit nabídku A8 někdy za dva, tři roky, a to v rámci modernizace sedanu. Audi by se v té době přitom nemuselo jen vymezovat proti Maybachu, ale také by se možná muselo připravit na konkurenci od BMW. V Mnichově totiž v této oblasti také nezahálejí a zvažují, zda by nad dnešní vlajkovou loď, řadu 7, nepostavili ještě řadu 9 . Jak říkáme, když jeden z německého prémiového tria postaví něco populárního, zbývající okamžitě reagují...