Aurus Senat Sedan: Civilní sourozenec Putinovy limuzíny prozradil své detaily  

Aurus Senat , jak se 6,63 m dlouhá obrněná limuzína pro ruského vládce jmenuje, dostal již dříve avizovaného kratšího brášku. Nově založená značka samozřejmě nechce zůstat u jediného kusu, což je logické. Luxusní Sedan (skutečně dostal tento prostinký název) je zmenšeninou státnického obra. A vlastně proč ne? Zatímco Putinův vůz má rozvor 4,3 m, kratší 5,63 m dlouhé variantě stačí 3,3 m.

Auto je na nedávno zveřejněných oficiálních fotkách temně černé. Připomíná stále trochu rolls-royce, hlavně zepředu, ale maska chladiče je protažena až dolů pod tabulku pro registrační značku. O kopii samozřejmě nejde, čtyřdveřový klasik je oblejší než Brit a má klasicky otevírané dveře. Možná se tam dá najít i podobnost s aktuálními vozy Bentley, každopádně notnou dávku elegance mu rozhodně upřít nelze. Působí samozřejmě mnohem vyváženěji než Putinův

Interiér je shodný s dlouhým Senatem, černá kůže pochází přímo z Ruska, doplňuje ji dřevo i kovové prvky ze slitin hliníku včetně nemnoha ovladačů, multimédia mají skleněné obrazovky. Přístrojová deska je plně digitální a asistuje jí druhý velký displej informačního systému. Vše je údajně v prvotřídní kvalitě a není důvod, proč tomu nevěřit, stejně tak i komfortu na palubě. Nesmí chybět obrazovky multimediálního systému v opěradlech předních sedadel, vyklápěcí stolky vzadu, lednička a skleničky na nápoje... Na autosalonu je vystaven předprodukční exemplář se světlým vnitřkem. Volant nápadně připomíná Mercedes-Benz třídy S W222

Pohonnou jednotkou je již známý vidlicový osmiválec 4,4 l se dvěma turby IHI, který vyvinul ruský státní výzkumný institut NAMI ve spolupráci s Porsche.specifikace má 439 kW (598 k). Zůstal jí pohon všech kol s elektromagnetickou spojkou připojující přední nápravu, ruský devítistupňový automat Katja i podpůrný elektromotor. Není kopií motoru BMW S63/N63. Alternativu bude tvořit vidlicový dvanáctiválec 6,6 l se čtyřmi turbodmychadly a 632 kW (859 k).

Aurus Senat Sedan je druhou součástí projektu Kortěž (průvod, doprovod, družina, ale také čestná stráž), který odstartoval před šesti lety. Sjednocená modulární platforma EMP, na které jsou oba vozy postaveny, má v blízké budoucnosti zahrnovat i SUV a minivan, samozřejmě opět náležitě luxusní. Zadní čtyřprvkový závěs se nechal inspirovat konstrukcí BMW předchozí sedmičkové řady F01/02 . Přijde dokonce i motorka a skutečný off-road. Prototypy už jsou vesměs hotové, nebo se na nich pracuje. Vozy Aurus bude stavět společný podnik NAMI s holdingu Sollers, pod který spadá mimochodem i výrobce off-roadů UAZ z Uljanovska a motorárna ZMZ, ta se postará o výrobu pohonných jednotek. Většinovým investorem je však společnost Tawazun ze Spojených arabských emirátů, servisní služby má na starosti ruské Panavto.

Zatím se plánuje roční produkce 4000 až 5000 kusů všech modelů dohromady, krátkých Aurusů Senat by mělo příští rok vzniknout 120. Investice spolykají 250 milionů eur (6,4 miliardy korun). Prodej začne v lednu 2019, kromě Ruska zamíří i do Číny a na Blízký východ. Sedan by měl stát v přepočtu zhruba od 3,2 milionu korun výše. Plány smělé včetně rozjezdu produkce ještě letos, otázkou je, jak patřičně movití zákazníci novou značku bez tradice přijmou. Příští sezóna je však již dle ruského serveru Autorevju vyprodaná. Jméno Aurus je odvozeno od zlata (latinsky) a názvu země, jedná se tedy o složeninu.