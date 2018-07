Bestie proti Senatu, Trump proti Putinovi. Kdo z nich má lepší limuzínu?

Na summitu v Helsinkách se vůbec poprvé sešli americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin. A setkání to nebylo pikantní jen kvůli dřívějším zprávám, že Rusko ovlivňovalo americké prezidentské volby. Oba státníci se mohli poměřovat i svými limuzínami. Z tohoto souboje přitom vítězně vyšel Vladimir Putin.

Putin totiž po Helsinkách jezdil ve své nové státnické limuzíně nazvané Aurus Senat , kterou se v zahraničí pochlubil vůbec poprvé, dosud se s ní prezentoval jen v domovském Rusku. Naopak Trump se při své návštěvě finské metropole spoléhal na tzv. Bestii, speciál se znaky Cadillacu . Ten už něco pamatuje, automobil postavený na základech velkého pick-upu Chevrolet Kodiak využíval již Trumpův předchůdce, Barack Obama, který si jej převzal v roce 2009.

Putin ho má delšího

Aurus Senat má být výkladní skříní ruského automobilového průmyslu, na jeho vzniku však vedle ruských firem spolupracovali i zahraniční partneři, mimo jiné Porsche Engineering, které vyvíjelo motor. Vývoj každopádně vedl ruský výzkumný ústav NAMI.

Automobil navazuje na někdejší ZiLy, podobně jako ony se chce stát jakousi politickou zbraní. To je ostatně patrné už na jeho rozměrech, délka 6,62 metru je opravdu úctyhodná. Senat je tak dokonce asi o 1,1 metru delší než Trumpova Bestie.

Video

Z hlediska designu chce Aurus být svébytným automobilem, však pro něj vznikla nová značka. Ve skutečnosti je ale mixem Bentley a Rolls-Royců, což je patrné třeba na jeho velkopanské masce chladiče. Naopak Bestie je na první pohled Cadillac, konkrétně opticky navazuje na někdejší model DTS.

Hybrid proti turbodieselu

Významné rozdíly najdeme také pod kapotou. Motor Senatu zahaloval dlouho mrak tajemství, nyní však už víme, že o jeho pohon (všech kol) se stará vidlicový osmiválec o objemu 4,4 litru naladěný na 440 kW, který je kombinován s elektromotorem a devítistupňovou automatickou převodovkou. Do budoucna se však počítá i s dvanáctiválcovou variantou s motorem o objemu 6,6 litru a výkonu 625 kW.

To v případě Trumpovy Bestie je to z hlediska motoru zajímavější. V garážích amerického prezidenta ve skutečnosti parkuje zřejmě až 12 exemplářů tohoto auta (aby bylo pokaždé nějaké k dispozici), přičemž se liší i svými motory. Zatímco některé využívají vznětový osmiválec o výkonu 440 kW se vstřikováním oxidu dusného pro krátkodobé zvýšení výkonu v případě potřeby až na 736 kW, v jiných je prý benzinový osmiválec neznámého výkonu.

Použití v Americe ne tak oblíbeného naftového motoru má své důvody, zajišťuje nižší spotřebu paliva (u pancéřovaného auta je totiž i tak závratná) a hrozí u ní menší riziko výbuchu. I přesto je palivová nádrž Cadillacu obalena speciální pěnou a je tak odolná průstřelu z ručních zbraní. Pro Američany nezvyklé palivo však způsobuje potíže, v Izraeli do naftové limuzíny jednou omylem natankovali benzin

Maximální bezpečnost

Právě detailní orientace na zajištění co největší bezpečnosti je něco, co obě auta spojuje. Zároveň jsou ale obě limuzíny v tomto ohledu zahaleny mnoha tajemstvími, právě kvůli bezpečnosti, aby případný útočník nevěděl, s čím si musí poradit.

Základem je každopádně pancéřování. Z toho důvodu je Bestie postavena na rámovém podvozku pick-upu, který jej lépe unese. Ostatně Trumpova limuzína něco váží, hovoří se až o osmi tunách. To Aurus Senat je navzdory delší karoserii lehčí, hmotnost prý činí 6,5 tuny. Jestli je to způsobeno horší ochranou nebo modernějšími materiály, však nevíme.

O Bestii každopádně bylo v minulosti prozrazeno, že na její pancéřování je vedle ocele užit také titan, keramika a hliník. Třeba ve dveřích jsou údajně ocelové pláty tlusté 20,3 cm, skla mají tloušťku 12,7 cm, zatímco to čelní má být tlusté dokonce 15 centimetrů. Pneumatiky GoodYear jsou pak typu run-flat, odolat však mají dokonce i průstřelu.

V bezpečnostní výbavě nechybí ani hasicí přístroj, kabina má být navíc odolná proti chemickému útoku. Co se pak týče luxusu, na palubě nechybí satelitní telefon nebo interaktivní video systém pro možnost spojení se s podřízenými. V případě času na zábavu je tu zase hudební systém s měničem na 10 CD. V tomto ohledu zprávy o limuzíně ruského protějšku chybí, čeho si na palubě může užívat Vladimir Putin, tak nevíme.

V případě Aurusu Senat nicméně nechybí informace o světlé výšce. Ta činí 200 mm, aby si auto poradilo i s horšími cestami. To Bestie na tom v tomto ohledu evidentně tak dobře není, v roce 2011 uvízla při Obamově návštěvě Irska na nájezdové rampě u tamější americké ambasády.

Ruská limuzína zamíří do prodeje

Rozdílem mezi oběma vozidly je i fakt, že zatímco Bestie je určena výhradně pro amerického prezidenta, Aurus Senat by měl být nabídnut i pro další zákazníky. Jedná se totiž o součást projektu Kortež (Průvod), jehož výsledkem má být hned několik automobilů se shodným základem.

Počítá se ještě se zkráceným sedanem, SUV a dokonce i minibusem, které mají být pojmenovány podle jednotlivých věží Kremlu. Dodávky dalším ruským zákazníkům mají začít v prvním čtvrtletí roku 2019, od roku 2020 má být vůz vyvážen i do zahraničí. Spolu s tím postupně naroste i výroba, která by se do budoucna měla pohybovat kolem 5.000 aut ročně. Stará se o ní firma Sollers, vlastník značky UAZ.

Nová bestie

Při další společném setkání ale už může být všechno jinak a tentokrát svoji dominanci může ukázat Trump. V Americe se totiž pracuje na nové státnické limuzíně, o níž se hovořilo, že bude hotova již na Trumpovu inauguraci, což se však nestihlo. Poslední zprávy tak hovoří o předání na konci letošního léta.

Nadále půjde o vůz se znaky Cadillacu, s nimiž američtí prezidenti jezdí nepřetržitě od roku 1993. Technika bude asi jen evolucí předchůdce, z designérského pohledu ale půjde o mnohem modernější auto, které bude opticky navazovat na dnešní vlajkovou loď Cadillacu CT6. Potvrdily to špionážní fotografie zamaskovaného automobilu pořízené při jeho testování.